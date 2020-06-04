Новый крупный штраф за нарушение ПДД появится в КоАП

Москва, 4 июня. Законодатели намерены дополнить Кодекс об административных правонарушениях новым штрафом за отказ водителя от медицинского освидетельствования. Проект КоАП с изменениями опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Действующая версия кодекса предусматривает штраф в 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медосвидетельствования на наличие опьянения. Кроме того, нарушители лишаются права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком от полутора до двух лет.

Поправки в КоАП вводят штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав на два-три года, если при этом в автомобиле находился несовершеннолетний до 16 лет, передает НСН.

В конце прошлого года в МВД подготовили проект изменений процедуры медосвидетельствования. Они предполагают наделение сотрудников ГИБДД правом проверять на алкоголь и наркотики всех водителей, в том числе у которых внешне не проявляются признаки опьянения.

Это позволит инспекторам проводить предварительные проверки с помощью бесконтактного детектора или бумажного экспресс-теста для анализа слюны.

Ранее Минюст предложил увеличить в десять раз штрафы за утечку персональных данных. Штрафы в отношении юридических лиц , согласно новой редакции КоАП, составят 500 тысяч рублей, передает телеканал «360».