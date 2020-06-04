Бактерии будут очищать воду в Сургутском районе

Сургут, 4 июня. Канализационно-очистные сооружения с использованием передовых разработок построены на территории Сургутского района. Методика очистки разработана специалистами из Сколково.

Глава района Андрей Трубецкой отметил, что региональные власти активно поддерживают муниципалитет на финансовом и административном уровнях. Решаются острые для людей проблемы, в том числе, переселение из аварийного жилья.

Отдельно он отметил содействие со стороны губернатора Югры Натальи Комаровой.

«Благодаря ее политике сегодня пришли высокие технологии в отдалённый район, поселения, деревни — к людям! Мы привлекли специалистов самого высокого уровня. Это безусловно командная работа властей Югры всех уровней», — подчеркнул глава района.

Ранее неочищенные сточные воды вывозились в другие населенные пункты, на это в последние несколько лет муниципалитету пришлось потратить 200 млн рублей. Проект по созданию очистных сооружений обошелся в 115 млн рублей. Андрей Трубецкой обратил внимание, что район теперь будет экономить существенную сумму.

Что касается технологического проекта очистки, то будут применяться колонии бактерий. Такая разработка Сколково в районе внедряется впервые, пишет Infox.ru.

Обслуживать очистные сооружения будут местные инженеры, которые прошли необходимый курс обучения под началом специалистов инновационного центра.