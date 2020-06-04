В Роспотребнадзоре рассказали о вероятности возникновения болезней от ношения маски

Москва, 4 июня. Медицинские маски эффективны, если используются больным человеком, чтобы не заразить окружающих, однако в некоторых других случаях они могут быть вредны. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что в условиях пандемии COVID-19 и бессимптомных форм заболевания каждого человека стоит рассматривать как потенциальный источник инфекции.

По словам экспертов, медицинская маска защищает здорового человека только на 80%, поскольку при неплотном прилегании нефильтрованный воздух все же попадает к слизистым через пространство между маской и лицом. Однако надевать средство защиты при каждом выходе из дома все же необходимо, включая прогулку или занятия спортом.

«Медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, образующегося при дыхании и разговоре. Этот аэрозоль может содержать вирус SARS-CoV-2. А при занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образование аэрозоля, и он распространяется на большие расстояния», — объяснили специалисты.

Спортивные активности и прогулки в масках безопасны для людей, но если у человека есть хронические заболевания или противопоказания к занятиям спортом, то перед тренировкой необходима консультация с лечащим врачом.

Специалисты резюмировали, что выход на свежий воздух полезен, и соблюдение мер предосторожности не помешает насладиться прогулками.

Ранее врач-инфекционист заявила, что ношение масок снижает риск инфицирования коронавирусом в десятки раз, поскольку главным путем передачи инфекции является воздушно-капельный, а средство защиты служит механической преградой для нее.

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