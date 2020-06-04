Северодвинск закроют на карантин с 6 июня

Архангельск, 4 июня. Вспышка коронавируса произошла в Северодвинске. Власти Архангельской области распорядились закрыть город на карантин.

Согласно указу врио губернатора региона Александра Цыбульского, въезд и выезд в Северодвинск будет ограничен с 00.00 6 июня до особого распоряжения. Как уточнили в пресс-службе правительства Поморья, с 6 июня въехать в Северодвинск и покинуть можно будет при двух условиях — в связи с исполнением должностных обязанностей либо для обращения за медицинской помощью. Для подтверждения служебной цели поездки человек должен будет предоставить справку от работодателя, договор, счет-фактуру, транспортную накладную, либо путевой лист.

При следовании в медорганизацию нужно будет показать документ, подтверждающий эту необходимость. Кроме того, приезжать и уезжать из города смогут сотрудники спецслужб, а также те, кто следует через Северодвинск транзитом в Онежский район и обратно. На въезде в Северодвинск будут развернуты контрольно-пропускные пункты. На КПП будут останавливать все автомобили, кроме спецтранспорта.

Отметим, что на градообразующих предприятиях Северодвинска работают многие жители Архангельска, Новодвинска, Приморского района и т.д. Руководству этих предприятий рекомендуется приостановить организованную перевозку работников, живущих за пределами Северодвинска.

В пресс-службе правительства отметили, что крупнейшее судостроительное производство города уже сообщило, что предоставит своим иногородним сотрудникам оплачиваемый отпуск вне графика либо отпуск за свой счет. Сотрудники государственных и муниципальных предприятий, которые живут в Северодвинске, но работают за его пределами, будут временно работать удаленно.

На сегодняшний день в городе корабелов зарегистрировано более 40% всех подтвержденных случаев коронавируса в Поморье. При этом большинство человек, у которых выявили COVID-19 работают на градообразующих предприятиях.

По данным Роспотребнадзора, всего в Архангельской области с начала эпидемии было выявлено 2587 случаев коронавируса. За последние сутки прирост заболевших составил 178 человек и 112 из них — в Северодвинске.