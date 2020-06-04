Маркелов уверен, что принимаемые РФ меры против COVID-19 положительно оценены гражданами

Москва, 4 июня. Американская газета The Washington Post делает из мухи слона, публикуя искаженные новости о борьбе России с коронавирусной инфекцией, считает политолог Сергей Маркелов.

В статье The Washington Post говорится, что меры по предотвращению распространения коронавируса, используемые российским правительством, якобы «неоправданно жестокие». При этом СМИ отмечает, что тем же самым занимаются и другие государства.

Газета считает, что российские власти «не упускают ни единой возможности расширить полномочия государства по наблюдению» за населением. Однако, стоит отметить, наблюдение происходит за теми гражданами, у которых был выявлен коронавирус, и они должны оставаться на самоизоляции, чтобы не распространять инфекцию. С каких пор защита безопасности граждан считается жесткой мерой «физического принуждения», в материале не указывается.

С другой стороны, журналисты американской газеты все же признают, что успешное преодоление коронавируса в долгосрочной перспективе действительно может быть засчитано в актив российского правительства, так как создает для него положительный имидж.

Маркелов, комментируя публикацию западной прессы, заявил, что после стресс-теста, который принес коронавирус, для россиян, пребывающим в «социальном гипнозе», сегодняшние действия властей, направленные на борьбу с эпидемией, оцениваются положительно.

Эксперт считает, что непоследовательные информационные сообщения в российских регионах — актуальный дефект информационной политики, который перебивает стратегическое понимание того, какие меры принимают власти. И такой ситуацией активно пользуются иностранные СМИ.