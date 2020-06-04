На отопительный сезон в Сургутском районе ХМАО выделят 448 млн рублей

Сургут, 4 июня. Сумма на подготовку Сургутского района к отопительному сезону в 2020 году существенно увеличится по сравнению с прошлым годом. Заявление сделал глава района Андрей Трубецкой.

В прошлом году, по словам представителя власти, на эту цель было выделено 244 млн рублей.

Трубецкой считает, что коронавирус не может помешать трудиться сотрудникам районной администрации. Начало июня он назвал хорошим временем для проведения подготовительных работ к новому отопительному сезону. Если начать пораньше, то времени на подготовку будет больше, объяснил глава района.

«Летом 2019 года мы потратили на все работы около 244 миллионов рублей, в этом году планируем выделить еще больше денег: 448 миллионов», — рассказал глава района.

Согласно планам подготовки, нужно отремонтировать склад, оборудование нескольких котельных, требуется модернизация более семи километров теплосетей, запланирован перевод котлов на газообразное топливо, сообщает Infox.ru.

Отопительный сезон в районе начинается в сентябре. Андрей Трубецкой пообещал, что до этого момента все работы будут выполнены, люди проведут зиму в тепле.