Депутат Новиков назвал «тупиковым путем» условия Киева по Донбассу



Украинские власти всякий раз пытаются дезавуировать Минские соглашения, но это является тупиковым путем урегулирования конфликта в Донбассе. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев готов обсуждать возможность предоставления Донбассу особого статуса в составе Украины только при соблюдении ряда условий. Речь идет о возвращении неподконтрольных территорий, подчеркнул Кулеба.

«Мы предлагаем России очень простое решение: мы никогда не будем пересекать наши красные линии, которые касаются суверенитета и контроля нашей границы. В обмен мы готовы вести переговоры об особом статусе этих регионов в пределах Украины, не предоставляя им право вето на любые общенациональные решения», — заявил украинский министр в беседе в немецкими журналистами, отметив, что власти Украины не будут отказываться от «суверенного контроля» над Донбассом или Крымом.

При этом Кулеба также заверил, что правительство Украины не пойдет на прямой диалог с «оккупационными администрациями», не уступит в вопросах границы и «вывода войск».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подчеркнул, что проблему урегулирования конфликта в Донбассе невозможно решить, если не вести прямой диалог с руководством республик.

«Лидеры ЛНР и ДНР избраны законным путем и признаны населением этих территорий, а также абсолютно легитимно представляют интересы людей. Отказываясь от разговора с руководством Донецкой и Луганской народных республик, власти Украины фактически отказываются признавать субъектность тех людей, которые проживают на этих территориях, — выразил мнение Новиков в интервью ФАН. — При этом контролировать границу с Россией должно руководство ЛНР и ДНР. По этой причине Киеву нужно искать диалог с ними, выстраивать взаимоотношения, а не пытаться обойти и проигнорировать их».

Парламентарий заметил, что постоянные «отсылки» к России, которая не является стороной конфликта, в переговорном процессе по Донбассу выглядят «весьма своеобразно».

«Эту линию Украина достаточно последовательно проводит уже не при первом президенте, тем самым активно подыгрывая силам на Западе, которые обвиняют Россию в сложившейся ситуации. Хотя мы помним, что конфликт был спровоцирован государственным переворотом в рамках самой Украины, а также ренессансом нацистских идей, которые свободно кочуют по территории Украины вопреки нормам международного права. Фашизм был осужден прямо и безоговорочно, включая его идеологию, решениями Нюрнбергского трибунала», — сказал он.

Со стороны Украины можно наблюдать «очередную попытку каким-то образом косвенно дезавуировать Минские соглашения, что является тупиковым путем», потому что никакой другой реальной платформы для урегулирования ситуации в Донбассе, кроме этого документа, не существует.

«Поэтому украинские власти пытаются любыми подрывать их и ставить под сомнение, а значит, выступать с абсолютно деструктивных позиций по разжиганию конфликта и братоубийства», — резюмировал он.

Напомним, гражданская война на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года, когда в стране произошел антиконституционный государственный переворот. Жители ЛНР и ДНР отказались подчиняться новым властям и заявили о своей независимости. В ответ Киев начал против республик Донбасса так называемую антитеррористическую операцию.

Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать в рамках Минских соглашений. Документ предполагает прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей. Однако достигнутые соглашения о перемирии не привели к прекращению обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе.