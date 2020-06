Успеть за шесть месяцев: Нетаньяху намеревается аннексировать Западный берег реки Иордан

Автор Telegram-канала «Очень Ближний Восток» рассуждает о перспективах аннексии Израилем Западного берега реки Иордан, рассматривает текущие тенденции и возможный потенциальный ответ мирового сообщества.

Предыстория

В 1995 году мир стоял на пороге исторического соглашения между Израилем и Палестиной. Но три пули, унесшие жизнь Ицхака Рабина, прикончили, как показывает история, и будущее Палестины. Мы сейчас находимся в аналогичном историческом моменте, только по другую сторону от 0 по оси Х.

То, что Израиль в перспективе будет пытаться аннексировать Западный берег реки Иордан, было понятно уже давно.

Давид Бен-Гурион, отец-основатель Израиля и его первый президент, испытывал соблазн на этот счет еще в 1948-1949 годах, но первый король Иордании Абдалла I тогда не дал ему шанса осуществить мечты благодаря выверенной внешней политике. Ошибка короля Хусейна и участие Иордании в Шестидневной войне в 1967 году дали в итоге Израилю этот шанс. В замечательной книге «Королевский адвокат» Джека О’Коннела (главы резидентуры ЦРУ в Иордании, который впоследствии стал близким другом короля Хусейна и его личным юристом в США) есть яркий эпизод, рассказывающий, как американцы под давлением израильского лобби забыли про договоренности и гарантии вернуть оккупированные земли Иордании, данные королю Хусейну после войны 1967 года.

Уже тогда израильтяне прекрасно понимали, что если земли вернут Иордании, то Израиль их отобрать снова не сможет. А с палестинцами это будет сделать вполне себе возможно, со временем. Это мнение разделялось некоторыми кругами и в самих США. Президент Линдон Джонсон и сменивший его Ричард Никсон, хоть и импонировали королю Хусейну, заступаться за Иорданию и ее интересы особо не стремились. Вплоть до того, что посол США в Иордании в 1968 году задавался вопросом: «Иордания владела Западным берегом 20 лет. Что плохого в том, если Израиль будет им владеть в следующие 20 лет?» Король Хусейн тогда выдворил посла из королевства и объявил персоной нон грата, но ситуация в лучшую сторону не поменялась. А израильтяне со своей стороны всячески стремились затягивать любые переговоры и кормили короля пустыми обещаниями на многочисленных секретных встречах.

Невыполнение США и Израилем взятых на себя обязательств по возвращению оккупированных земель в 1967 году было воспринято иорданцами как акт предательства и послужило своеобразным толчком для налаживания отношений с Советским Союзом.

Нетаньяху пишет новую главу

После одностороннего признания Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами, состоявшегося 25 марта 2019 года, стало ясно, что Израиль нашел для себя оптимальную модель воплощения амбиций. В израильской картине мира поддержка администрации США снимает все вопросы по легитимности, поскольку слово Вашингтона, с израильской точки зрения, в нынешних реалиях заглушает своей «весомостью» любой вой и критику ООН и всего мирового сообщества.

Ну а где Голаны, там и все остальное.

Спустя 508 дней беспрестанных предвыборных кампаний и провалов формирования правительства, 17 мая 2020 года, Нетаньяху собрал свой кабинет министров, щедро раздавая министерские портфели и плодя неведомые новые министерства. Первое, что сказал Нетаньяху после принесения его кабмином присяги перед Кнессетом в тот же день:

«Время применить израильское право и написать новую славную главу в истории сионизма. Эти территории (Западный берег) — земли, где еврейская нация родилась и взросла».

Аннексия Западного берега была одним из основных пунктов предвыборной повестки Нетаньяху. Она подкрепляется предложенной Трампом «Сделкой века», которую Нетаньяху стремится успеть воплотить в одностороннем порядке, пока все вяло ее обсуждают, не испытывая к ней никаких теплых чувств. На осуществление этого плана у него всего шесть месяцев: именно столько остается до выборов в США, где перспективы у Трампа сомнительны (а в условиях разворачивающегося на волне Black Lives Matters прямо сейчас кризиса они и вовсе туманны). В свою очередь кандидат в президенты Джо Байден, хоть и не собирается переносить посольство обратно в Тель-Авив, аннексию все же не поддерживает, осуждает любые односторонние действия, как и не восторгается так называемой «Сделкой века».

Палестинский ответ

Махмуд Аббас в очередной раз угрожает разорвать все сотрудничество и отношения с США и Израилем.

В феврале он угрожал разорвать отношения в области безопасности, с апреля — любые отношения с США и Израилем. Но ничего, кроме популизма, за этим не стоит. Подобными угрозами особо никого не напугаешь и давление никакое не создашь. Даже наоборот, подобные действия, воплощенные на практике, что для США, что для Израиля сделают всю палестинскую администрацию вне закона, лишают ее пресловутой легитимности и дают зеленый свет для более жестких действий. Плюс любые резкие маневры Рамаллы усложнят и без того непростую работу ЕС, России и ООН — тройке из Квартета по ближневосточному урегулированию, которая сейчас активно включается в процесс в надежде так или иначе отстоять Палестину. В текущем контексте единственный правильный курс для палестинской администрации — это режим «паиньки» и апеллирование к мировому сообществу.

Остановите Биби: арабские возможности?

Что касается возможностей внешнего участия, то здесь картина далеко не радужная. Никакой реальной роли в будущем Палестины никакая арабская страна сыграть, к сожалению, не может. Новая политика управления миром посредством санкций и финансовых рычагов, используемая сейчас США, сделала любое сопротивление арабских стран воле текущей администрации практически невозможным. Тем более это касается Иордании, на которую многие комментаторы возлагают какие-то непомерные и сюрреалистичные надежды, вплоть до упования на разрыв дипломатических отношений. Иордания не разорвет отношения с Израилем просто потому, что это значит поставить крест на собственном будущем и похоронить себя заживо.

Это прекрасно понимали оба предыдущих короля. Прекрасно понимает и Абдалла II.

Дипломатические отношения — это то немногое, что удерживает Израиль от реализации кулуарных мечтаний Давида Бен-Гуриона, в которых самая лакомая часть Иордании отходит Израилю, оставшееся делится между палестинцами и Саудовской Аравией, кусочек пустыни — Ираку. Иорданский политический истеблишмент не отличается склонностью к суициду. Громкие заявления — это риторика. Ровно точно так же, с помпой и громкими заявлениями, скорее направленными на внутреннего потребителя (антиизраильские настроения у иорданцев сильны, и разрыв газового контракта был одним из призывов на протестах 2018 года), Иордания разрывала газовый контракт с Израилем. На что Израиль тактично указал на пункты в контракте о том, сколько должен Амман заплатить в случае разрыва или неисполнения контрактных обязательств, и в результате Иордания продолжает качать израильский газ молча.

У Хашимитского Королевства слишком много проблем, чтобы строить из себя влиятельного игрока, особенно в нынешних коронакризисных условиях, очень сильно ударивших по экономике страны, плюс слишком высокая степень зависимости от США. Иордания по факту может лишь присоединить свой голос к сонму мирового сообщества, требующему остановить и предотвратить этот беспредел, собственно, как и члены ЛАГ, ОИС и т. д. Но громкими декларациями и призывами процесс не остановить.

Единственные игроки, которые теоретически могут повлиять на ситуацию, — ЕС, Россия и ООН (но способна ли последняя оказывать какое-либо воздействие в современном мире — это очень большой вопрос, ответ на который скорее сугубо отрицательный).

ЕС уже высказался по ситуации и заявил, что «будет пытаться» предотвратить односторонние действия Израиля, «используя все дипломатические возможности», указывая, что «любые односторонние действия любой из сторон недопустимы». Позиция ЕС заключается в том, что все должно решаться переговорным путем и происходить с взаимного согласия.

Франция требует жесткого ответа от ЕС, предлагая пригрозить Израилю жесткими санкциями. К голосу Франции присоединились Бельгия, Ирландия и Люксембург. В ЕС намерены работать как со сторонами конфликта, так и с глобальными и региональными игроками.

Активизировался и «ближневосточный квартет»: четырехсторонняя видеоконференция прошла 22 мая на уровне спецпредставителей. Все противники односторонних действий сейчас будут действовать как по своим каналам, так и коллективно, стремясь остановить Нетаньяху.

Исторический момент и тактика «выдавливания»

Другое дело, что вряд ли это что-то изменит: пользуясь поддержкой Белого дома, лихо попирающего любые коллективные механизмы и международное право, в Израиле могут действовать в одностороннем порядке фактически беспрепятственно. 25 мая, выступая перед своей партией, Нетаньяху фактически поклялся аннексировать Западный берег в ближайшие месяцы, называя текущий момент «исторической возможностью, которую нельзя упустить», которая не подворачивалась Израилю с момента основания. И эта историческая возможность обеспечивается беспрецедентным проникновением израильского лобби в Белый дом и нынешней президентской администрацией.

2 июня эти же мысли Биби повторил на встрече со спикером Кнессета Яривом Левиным, назвав распространение израильского суверенитета над Иудеей и Самарией «исторической возможностью» и подтвердив свою приверженность плану Трампа, хотя никто его, по сути, не признал, и заверил в продолжении консультаций с США.

Prime Minister Benjamin Netanyahu met today with Knesset Speaker Yariv Levin and Yesha Council leaders. “We face a historic opportunity to apply sovereignty to areas of Judea and Samaria,” the Prime Minister said at the start of the meeting. — PM of Israel (@IsraeliPM) June 2, 2020

Prime Minister Netanyahu reiterated his commitment to conduct negotiations based on the Trump plan. He said that the discussions with the Americans were still continuing. — PM of Israel (@IsraeliPM) June 2, 2020

Нетаньяху готов пойти на этот шаг, даже несмотря на все более жесткий тон европейских партнеров, грозя предпринять самые жесткие и решительные меры в июле.

Более того, стало известно о резко возросшей активности израильских сил на Западном берегу, которые устраивают рейды в палестинские поселения, разрушают дома, местную инфраструктуру и арестовывают местных жителей. Участились случаи нападения израильских поселенцев на палестинцев.

Dozens of settlers storm the courtyards of Al-Aqsa Mosque this morning under the protection of the occupation police



عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم تحت حماية شرطة الاحتلال pic.twitter.com/OBNhhpyj6C — Asem Ahmad (@AsemAhmad18) June 2, 2020

Тогда же, 2 июня, свыше 60 израильтян при поддержке полиции штурмом взяли мечеть Аль-Акса — для палестинцев в частности и арабов в целом это равносильно оскорбительной пощечине.

Проведение саботажей, рейдов, разрушение инфраструктуры — все то, что принято понимать под «тактикой выдавливания», — нацелены прежде всего на то, чтобы сделать жизнь палестинцев невыносимой: они должны будут сами покинуть земли. Учитывая эффективность подобной политики и обоснованную, с точки зрения израильского руководства, необходимость аннексии Западного берега в кратчайшие сроки, масштабы подобной тактики будут только возрастать.

Нынешнее военно-политическое руководство Израиля во главе с Нетаньяху пользуется абсолютной безнаказанностью, прекрасно понимая, что у других стран на данный момент нет реальных рычагов давления. Палестине и жителям Западного берега остается уповать лишь на то, что мировому сообществу удастся поставить достаточно палок в колеса Нетаньяху и помешать ему реализовать свои планы до выборов в США. Или же ждать, пока в Израиле не случится очередной политический кризис.