В ПФР рассказали, где опасно хранить пенсионные сбережения

Москва, 4 июня. В Пенсионном фонде России рассказали, где опасно хранить пенсионные сбережения. По данным специалистов, во время режима самоизоляции злоумышленники под видом сотрудников Пенсионного фонда обзванивают пожилых людей, узнают конфиденциальную информацию и наведываются в дом жертвы.

В ПФР напомнили, что сотрудники фонда и иных государственных органов при удаленном оформлении пенсии или ее выплате не запрашивают персональные данные. Кроме того, они не требуют СНИЛС, номер банковской карты и ее ПИН-код.

«Потому что вся информация уже есть в базе», — подчеркнула генеральный директор ООО «ЮК «Юрист» Асия Мухамедшина.

Как пишет Life, эксперты уточнили, что самым надежным способом для хранения средств пенсионеров является банковский счет. В ПФР объяснили, что в этом случае мошенник не сможет добраться до сбережений, даже если ему будет известен ПИН-код карты. При этом, если преступникам все же удалось украсть деньги, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

Ранее о самых популярных способах одурачивания людей, которые применяют злоумышленники, рассказал заместитель руководителя Центра реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев.

Эксперт отметил, что отдельной кастой злоумышленников можно считать телефонных мошенников. Это самый популярный способ обмана граждан. Чаще всего преступники представляются сотрудниками финансовых и кредитных организаций и предлагают услуги по рассрочке, а также возврату НДС. Он отметил, что мошенники всегда предлагают те услуги, «которые были бы кстати».

Суть преступной схемы состоит в выманивании данных банковской карты, например, под предлогом идентификации клиента финучреждения. Обычно воры просят жертву назвать номер карты и код безопасности, после чего обналичивают похищенные деньги или проводят несанкционированный платеж. Второй популярный вид мошенничества — отправка электронных писем.