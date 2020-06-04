Попова назвала неизбежной новую пандемию

Москва, 4 июня. Борьба с коронавирусом должна помочь создать алгоритм действий на следующий подобный случай, он будет неизбежно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни, наверное, всей планеты. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно», — сказала она во время онлайн-дискуссии в клубе «Валдай».

Попова уточнила, что пока не ясно, кого затронет новый такой случай, но эта неизвестность не отменяет необходимости создания алгоритма действий для борьбы с разными видами инфекций. По ее словам, план действий должен быть проработан не для одной страны, его следует сделать общим.

Главный санитарный врач России отметила, что в нынешней кризисной ситуации оказался полезен опыт, накопленный в борьбе с лихорадкой Эбола и другими вспышками инфекций. Он помог Роспотребнадзору быстро скооперироваться и понять, где его усилия как лабораторной службы наиболее востребованы.

Она добавила, что сегодня у России выстроены качественные и профессиональные взаимоотношения с коллегами в разных странах на очень высоком уровне.

Во время дискуссии в «Валдае» Попова также рассказала о вакцине от COVID-19, передает «ФедералПресс». По ее словам, препарат не будет единым, а появится в нескольких вариациях для разных групп населения. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что называть сроки появления вакцины еще нельзя, так как «пока обнадеживаться рановато».