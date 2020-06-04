Степаненко сделала интригующее признание на фоне развода с Петросяном

Москва, 4 июня. Телеведущая Елена Степаненко, с которой недавно развелся юморист Евгений Петросян, сделала интригующее признание. В Instagram-аккаунте знаменитости появился анонс нового выпуска шоу «Еще не вечер».
В описании ролика Степаненко указала, что в предстоящей программе примут участие композитор Виктор Дробыш и народная артистка России Екатерина Шаврина. В самом начале видеозаписи зрители слышат интересные слова из уст звезды телеэкрана.
«Мы не можем жить друг без друга», — сказала Степаненко, предваряя анонс телепередачи.
Неожиданное заявление взбудоражило подписчиков, ведь еще недавно телеведущая рассталась с Петросяном, а после развода буквально преобразилась. Новый образ породил множество слухов, но сама знаменитость упорно игнорирует их. Поклонники принялись спрашивать, что же имела в виду Степаненко, передает издание «Дни.ру».
Всех приветствую!!! ❤️❤️❤️ А вот и звёздные гости моего Шоу - любимый композитор Виктор Дробыш @vdrobysh и зажигательная Екатерина Шаврина @shavrinaru ! Сможет ли Витя сыграть на тубе и не рассмешить нас? ????Узнаём уже в эту пятницу в 23:10 на телеканале Россия 1! #РоссияДома #Россия1Дома #Россия1 #ЕленаСтепаненко #ШоуРоссия1 #ЗвездынаРоссии #шоу #Шаврина #Дробыш #частушки
«Мы не можем жить друг без друга? Про кого это она? Про Дробыша, что ли?» — написал один из пользователей социальной сети.
Телеведущая оставила без внимания резонные вопросы фолловеров. Вероятно, ответ поклонники смогут получить, только посмотрев свежий выпуск шоу «Еще не вечер», который выйдет в пятницу, 5 июня, в 23.10 по московскому времени на телеканале «Россия-1».