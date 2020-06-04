Корабли ВМФ взяли под охрану еще два судна для достройки СП-2

Коломбо, 4 июня. Суда снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» второго июня появились в порту Коломбо. Согласно имеющейся информации, они следуют из Владивостока в Балтику, где должны посодействовать «Академику Черскому» в прокладке трубопровода «Северный поток — 2». Эти два корабля являются наиболее подходящими для данной задачи.

Прокладка газопровода является крайне важной для России целью, поэтому суда также были взяты под охрану кораблями ВМФ России. Как сообщает Eadaily.com, входящие в состав Черноморского флота фрегат «Адмирал Григорович» и спасательное судно «Профессор Николай Муру» третьего июня прибыли к порту столицы Шри-Ланки.

«После пополнения запасов «Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» продолжат выполнение задач», — объяснил представитель Южного военного округа.

Судя по всему, военные корабли отправятся вместе с кораблями снабжения в другую часть земного шара, прикрывая «Ивана Сидоренко» и «Остапа Шеремета» от возможных угроз. Точно также Россия поступила и с «Академиком Черским», который также перемещался под охраной боевого машины. Не стоит сомневаться, что фрегат сможет пресечь почти любую провокацию со стороны потенциального противника, ведь корабль вооружен ударным ракетным комплексом «Калибр-НК».

Операция по проведению «Академика Черского» через многочисленные моря была крайне сложной и запутанной. Это необходимо из-за возможных санкций, которые могли наложить на корабль Соединенные Штаты. Во время длительного путешествия судно неоднократно меняло курс и совершало многочисленные маневры.