В ДНР обратились к обстреливающим Донбасс солдатам ВСУ

Украина, прикрываясь мирной риторикой и апеллируя к международному праву, цинично убивает детей Донбасса. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета ДНР, руководителя общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров.

Обстрелы продолжаются

Украинская армия так и не отказалась от обстрела жилых районов республик Донбасса. При этом от огня ВСУ был поврежден комплекс камер миссии ОБСЕ в районе Петровского, где в прошлом году состоялось разведение сил. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Второго июня прицельным снайперским огнем был уничтожен комплекс камер видеонаблюдения СММ ОБСЕ», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

«Судьба неминуемо вас покарает»

Комментируя обстрелы украинской армии, Кирилл Макаров напомнил, что 4 июня весь мир отмечает Международный день невинных детей — жертв агрессии. Для Донецкой Народной Республики это особый, черный день календаря.

«Из-за украинской агрессии десятки детей Донецкой Народной Республики были убиты, сотни получили ранения, тысячи наших детей на всю жизнь получили душевные и психологические травмы. Украина, прикрываясь мирной риторикой и апеллируя к международному праву, цинично обстреливает мирных жителей, уничтожает наши дома, убивает наших детей», — рассказал Макаров.

Он заметил, что уже больше года президент Украины Владимир Зеленский говорит о том, что хочет мира в Донбассе, но за все время его правления для этого не было сделано ровным счетом ничего. Придя к власти на лозунгах о том, что нужно просто перестать стрелять, он занимается только бессмысленной популистской болтологией, выполняет уже неприкрытые команды Запада и США и укрепляет свою власть и власть своих подельников.

«Сегодня я хочу обратиться к каждому солдату и командиру ВФУ (Вооруженные формирования Украины. — Прим. ФАН) — вы — убийцы, на ваших руках кровь невинных, кровь тех, кто еще даже не увидел жизнь. Такие преступления никогда не забываются, никогда не проходят даром. Правосудие, Бог, судьба неминуемо вас покарают. Вам не уйти от ответственности за все ваши действия!» — заключил Макаров.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.