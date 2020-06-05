Троицкая родительская суббота 2020: традиции поминовения усопших, что нельзя делать 6 июня

Троицкая вселенская родительская суббота в 2020 году отмечается в России 6 июня. Этот канун Дня Святой Троицы — одного из важнейших христианских праздников, отмечаемого 7 июня. Троицкая суббота в церковном календаре посвящена поминовению всех умерших христиан. В России это традиционно один из главных поминальных дней по усопшим близким.

Традиции поминовения усопших

Следует помнить, что, как и большинство главных христианских праздников, православная Троица переплелась с более ранними славянскими культами и верованиями. В народном календаре время, предшествующее Троице, и следующая за праздником Троицкая неделя — это период, когда наши предки отмечали окончательное наступление лета. В это время основные весенние полевые работы были уже завершены, и у людей появлялось время для обрядовой жизни.

До сих пор часть обрядов поминовения усопших в Троицкую субботу имеет древние дохристианские корни. Так, за два дня до Троицкой субботы — в четверг, который называется Семик, поминают тех, кто не получил достойного христианского погребения, в том числе умерших насильственной смертью.

В Троицкую субботу в России поминают не только усопших близких, но и всех почивших христиан.

Традиция предписывает обязательное посещение в этот день храма, где за усопших подают поминальные записки и зажигают свечи. Затем верующие посещают кладбища.

Напомним, в этом году из-за пандемии, вызванной коронавирусом, храмы и кладбища в течение нескольких недель были закрыты. Сейчас карантинные меры смягчены, можно посещать храмы и кладбища, естественно, соблюдая определенные правила, чтобы не допустить распространения инфекции.

В России посещение кладбищ предусматривает несколько обязательных действий. Это уборка могилы и украшение ее цветами, зажигание поминальных свечей, а также поминовение усопших. Хотя церковь не ободряет этот народный обычай, имеющий еще дохристианские корни, небольшое застолье на кладбищах на Троицу — до сих пор довольно распространенное явление.

Такое действо как правило носит символический характер, после чего до сих пор на могилах, помимо зажженной свечи, можно увидеть немного поминальной каши (кутьи) для птиц, а также другую снедь, как правило, сладости. Иногда даже оставляют рюмку, накрытую кусочком хлеба. Это символический обряд «кормления покойников», которые невидимо сотрапезничают с живыми, дожидаясь всеобщего воскресения и воссоединения со своими ближними.

Повторим, церковь эти традиции не одобряет, но они такие древние и теплые, так прочно укоренились, что живы и поныне.

После завершения посещения кладбищ в Троицкую родительскую субботу принято устраивать дома поминальную трапезу, которая происходит при зажженных свечах, в воспоминаниях об усопших близких. На Руси традиционными поминальными кушаньями была кутья, блины, кисель и яйца. Так сохраняется до сих пор. Поскольку это время мясоеда, на столе уместны мясные блюда.

Что касается алкоголя, то в Троицкую субботу разрешено вино. Если у людей другие предпочтения, это тоже не считается грехом, но только в разумных количествах — как говорится, помянуть по русскому обычаю.

Но злоупотребление алкоголем во время поминальной трапезы, а также возлияния на кладбище считаются просто неприличными. Ничего похожего на эту традицию на Руси не было, некрасивая мода на излишества такого рода появилась только в конце XIX века. Так что, как говорится, думайте сами, решайте сами…

Что нельзя делать 6 июня

Повторим, в Троицкую субботу не стоит устраивать на кладбище застолье с возлияниями, трапеза должна проходить дома.

Голодному съесть оставленную на могиле конфетку не считается особым грехом, хотя и не приветствуется, а вот уносить что-либо с кладбища нельзя, это дурная примета.

Не стоит злоупотреблять алкоголем во время поминальной трапезы, это не соответствует народной традиции.

Нельзя браниться, сквернословить, ссориться, поминать усопших дурным словом или дурно о них думать, это считается грехом.

Что касается народных запретов, то они касались различных суеверий, связанных с боязнью обидеть усопших, а также с легендами о гуляющих в это время по земле русалках. Поэтому на Руси в Троицкую неделю под запретом была работа на земле, чтобы не потревожить сон усопших, а также рукоделие, чтобы ненароком не «уколоть» почивших иголкой или спицей.

Согласно народной традиции, из-за «боязни» русалок в это время нельзя купаться в открытых водоемах, а также ходить в одиночку в лес. Это соответствует правилам, принятым в различных регионах в связи с пандемий COVID-19: леса, парки и пляжи сейчас закрыты для посещений.