Солист «Иванушек» раскроет тайны популярной группы в эфире шоу Леры Кудрявцевой

Москва, 4 июня. Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев расскажет о главных тайнах известного коллектива в эфире провокационного телешоу.

Певец стал героем нового выпуска программы «Секрет на миллион» на НТВ, который выйдет в эфир в субботу, 6 июня. В студии ведущей Леры Кудрявцевой он поделился ранее неизвестными деталями из жизни популярной группы, объяснил, почему «рыжий Иванушка» Андрей Григорьев-Аполлонов потерял семью, и раскрыл секрет — кому досталось наследство скончавшегося в 2017 году Олега Яковлева.

Кроме того, как сообщают на телеканале, исполнитель впервые рассказал о романе с Жанной Фриске, показал свою недвижимость в Лас-Вегасе, а также признался, куда вложил заработанные миллионы.

Ранее гостьей «Секрета на миллион» становилась дочь певца Александра Малинина Кира, которая находится в напряженных отношениях со звездным отцом. В эфире она рассказала, как охрана силой выгнала ее с территории особняка исполнителя, когда она приехала, чтобы увидеться с Малининым, напоминает портал «Утро.ру». Наследница певца заявила, что считает себя таким же ребенком известного исполнителя, как и другие его дети, и отец должен в равной степени отвечать за нее, хотя и не заботился о ней 35 лет.

В студии Кудрявцевой побывала и наследница другого знаменитого отца — дочь Александра Серова Мишель, сообщает портал «Дни.ру». Девушка рассказала о роскошном особняке, подаренном певцом, в котором живет со своим супругом. Стало известно, что трехэтажный дом с зимним садом и бассейном Серов презентовал ей на свадьбу, а сам переехал в гостевой домик, который находится в нескольких десятках метров.