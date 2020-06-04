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Гей-порноактер из США поздравил Навального с днем рождения

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Гей-порноактер из США поздравил Навального с днем рождения

Глава признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный празднует сегодня, 4 июня, свое 44-летие. Оригинальные поздравления публикуют не только коллеги Алексея, но и известные за границей персоны.

Издание «Накануне» опубликовало поздравление от известного за рубежом блогера, представителя ЛГБТ-сообщества и порноактера Ксавье Маскла. Видеообращение появилось на Telegram-канале «Выпускайте Кракена» и стремительно распространяется в социальных сетях.

Примечательно, что Маскл в довольно душевной манере обратился к Навальному, посоветовав ему не сворачивать со своего «голубого» пути. Кроме того, актер пожелал, чтобы все «гомосексуальные мечты» главы ФБК исполнились.

Гей-порноактер из США поздравил Навального с днем рождения

Как отмечает издание, такое откровенное поздравление объясняет, почему Алексей Навальный зачастую отстаивает интересы людей с нетрадиционными сексуальными предпочтениями и выступает против поправок в конституцию, одна из которых направлена на укрепление именно традиционных семейных ценностей.

Редакция Федерального агентства новостей присоединяется к поздравлениям и желает Алексею Навальному здоровья, которое не стоит подвергать риску в любимых заграничных отпусках после снятия антикоронавирусных мер, достатка, чтобы продолжать оплачивать обучение дочери Дарьи в американском Стэнфорде, и чувства меры, чтобы не растратить оставшиеся средства из-за кризиса в делах заграничных спонсоров.

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