Глава признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный празднует сегодня, 4 июня, свое 44-летие. Оригинальные поздравления публикуют не только коллеги Алексея, но и известные за границей персоны.

Издание «Накануне» опубликовало поздравление от известного за рубежом блогера, представителя ЛГБТ-сообщества и порноактера Ксавье Маскла. Видеообращение появилось на Telegram-канале «Выпускайте Кракена» и стремительно распространяется в социальных сетях.

Примечательно, что Маскл в довольно душевной манере обратился к Навальному, посоветовав ему не сворачивать со своего «голубого» пути. Кроме того, актер пожелал, чтобы все «гомосексуальные мечты» главы ФБК исполнились.

Как отмечает издание, такое откровенное поздравление объясняет, почему Алексей Навальный зачастую отстаивает интересы людей с нетрадиционными сексуальными предпочтениями и выступает против поправок в конституцию, одна из которых направлена на укрепление именно традиционных семейных ценностей.

Редакция Федерального агентства новостей присоединяется к поздравлениям и желает Алексею Навальному здоровья, которое не стоит подвергать риску в любимых заграничных отпусках после снятия антикоронавирусных мер, достатка, чтобы продолжать оплачивать обучение дочери Дарьи в американском Стэнфорде, и чувства меры, чтобы не растратить оставшиеся средства из-за кризиса в делах заграничных спонсоров.