В ПФР назвали категории граждан, которые начнут с 1 августа получать повышенные пенсии

Москва, 4 июня. Индексация пенсий ждет сразу несколько категорий граждан 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

По данным ведомства, накопительные пенсии будут повышены на 9,13%. Перерасчет произойдет автоматически, подавать заявление в ПФР для этого не нужно. Увеличенные выплаты получат и пользователи программы софинансирования пенсионных накоплений. Их пенсии станут больше на 7,99%. Нововведения для этих категорий пенсионеров затронут более 100 тысяч человек.

Кроме того, индексация коснется пожилых опекунов. Ранее их пособия составляли около трех-четырех тысяч рублей, поскольку эта категория льготников считалась работающей. Однако с 1 июля пенсии пожилых опекунов будут регулярно повышаться.

Напомним, закрепить в конституции необходимость индексации пенсий предложил президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию в январе нынешнего года. Эта поправка станет основным фактором улучшения качества жизни пенсионеров.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию пройдет 1 июля. На избирательных участках будут обеспечены необходимые меры безопасности, в частности оборудованы места для дезинфекции рук и измерения температуры тела.