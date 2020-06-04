Более 60% россиян заявили о готовности поддержать поправки к конституции

Москва, 4 июня. После объявления новой даты голосования по поправкам в конституцию число россиян, собирающихся принимать в нем участие, возросло. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Так, если 29 мая намерение принять участие в голосовании подтвердили 65% респондентов ВЦИОМ, то после 1 июня таковых стало 67%. Как уточняется на сайте ВЦИОМ, 48% из них сообщили, что точно примут, а 19% — скорее примут участие. О том, что они не станут принимать участие в голосовании, заявили 14% участников опроса.

Эксперты ВЦИОМ отметили, что, как правило, уровень декларируемой явки обычно выше реального, так как не все, кто во время опроса заявляет о своем участии, в день голосования, действительно, приходят на избирательный участок.

75% респондентов выразили уверенность, что на избирательных участках смогут обеспечить безопасную процедуру голосования. В числе главных санитарных мер участники опроса выделили обеспечение членов избирательной комиссии масками и самих участников голосования перчатками и средствами дезинфекции, а также соблюдение на участках социальной дистанции в 2 метра.

Напомним, изначально голосование по поправкам к конституции должно было пройти 22 апреля, однако из-за эпидемии было принято решение перенести его на другую дату. 1 июня глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила провести голосование 1 июля. Президент РФ Владимир Путин поддержал это предложение и в тот же день подписал соответствующий указ.