Федеральные каналы попросят рассказать о претендентах на звание «Город трудовой доблести»

Москва, 4 июня. «Единая Россия» обратится к руководству федеральных каналов с просьбой рассказать о городах, претендующих на присвоение звания «Город трудовой доблести». Об этом заявил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Герой труда России Николай Жарков из Нижнего Новгорода обратился в «ЕР» с предложением попросить федеральные каналы рассказать о городах-претендентах на звание «Город трудовой доблести». По его мнению, не все знают и помнят историю своей малой родины, в том числе из-за того, что сегодня информация не распространяется.

Участники селекторного совещания, на котором обсуждалась эта тема, поддержали предложение Жаркова. Хинштейн в свою очередь заверил, что «Единая Россия» обратится к руководству федеральных каналов с просьбой организовать информационную кампанию, пишет «Ридус».

«Сами жители этих городов хорошо знают и историю, и о вкладе своих земляков в Победу, но жители других регионов, особенно молодежь, нет. Боюсь, что за пределами Нижнего Новгорода, Самары или Ижевска мало кто знает о том, как ковалась Победа в тылу в этих городах», — сказал парламентарий.

Напомним, в этом году президент России Владимир Путин принял закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести», указал «Взгляд».