Тобрук высоко оценил работу МИД РФ по освобождению Шугалея из плена ПНС Ливии

Представитель Восточного Правительства Ливии Станислав Кудряшов высоко оценил работу МИД РФ на переговорах с представителями ПНС об освобождении незаконно удерживаемых в частной тюрьме Митига российских социологов. Он считает, что четкая позиция министра Сергея Лаврова приведет к положительным подвижкам в ситуации.

Вчера, 3 июня, в Москве прошла встреча представителей так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и руководителей Министерства иностранных дел Российской Федерации. Главной темой обсуждения стал вопрос освобождения двух граждан РФ: социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Россиян уже практически год незаконно удерживают в частной тюрьме ПНС Митига. За это время им так и не предъявили официального обвинения. Переговоры, на которые в ливийской делегации прибыл вице-премьер ПНС Ахмед Майтыг, провел лично глава МИД РФ Сергей Лавров.

По мнению представителя Восточного Правительства в РФ Станислава Кудряшова, личная вовлеченность Лаврова говорит о том, что министерство прикладывает максимальные усилия для возвращения Шугалея и Суэйфана на Родину. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей дипломат рассказал, как встречу оценили представители Тобрука, где базируется единственная легитимная ливийская власть.

«Восточное правительство Ливии высоко оценило работу Министерства иностранных дел Российской Федерации, это положительные подвижки в ситуации, учитывая уровень переговоров, которые проводил лично Сергей Викторович Лавров. Главной темой встречи, где присутствовали не просто представители так называемого ПНС, но и, по сути, второй человек этого «правительства», стал самый острый вопрос — освобождение двух граждан РФ. Все это говорит о том, что работа ведется и ливийский вопрос — один из главнейших на международной повестке», — подчеркнул эксперт.

Четкая и однозначная позиция российской стороны о необходимости скорейшего возвращения социолога и его переводчика домой, по его мнению, поможет решить проблему. Собеседник ФАН выразил надежду, что МИД и дальше будет придерживаться таких взглядов касательно ситуации с незаконно удерживаемыми в чужой стране гражданами РФ.