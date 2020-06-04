Брутер обвинил Трампа в снятии «ментальных оков» расизма у полицейских в США

Проблема расизма в США существовала всегда — политика нынешнего руководства страны не могла создать ее из ничего, просто так. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Так собеседник ФАН прокомментировал статью The Washington Post с обвинениями президента США Дональда Трампа в том, что тот превратил свою страну в «жалкого изгоя» своими ответными мерами на эпидемию коронавируса в стране и вдохновил полицейских на предвзятое отношение к темнокожему населению своим неприкрытым расизмом, что спровоцировало в итоге массовые беспорядки, угрожающие благополучию всего государства.

«От того, насколько правдивы или ложны эти обвинения, в Соединенных Штатах мало что изменится, — уверен Брутер. — Почему? Ну, во-первых, Америка делится на две части: Америку богатых и Америку бедных (мы очень много знаем о первой и почти ничего — о второй). Во-вторых, США всегда и при любых президентах не упускали возможности упиваться своим «мировым гегемонизмом», не считаясь при этом ни с кем (будь то даже Китай или Евросоюз), будучи уверенными, что право на правду есть только у них. Ну и в-третьих, заметно, что тот отрицательный опыт, который есть у Америки, в целом, мало чему ее учит — политики этой страны считают, что, если у них что-то не получилось, нужно просто «поддать газу», а не оглянуться и посмотреть, что же именно было сделано не так».

Политолог убежден в том, что Трамп является расистом — эта его черта зачастую проявляется в его решениях. Разумеется, находясь в мультиэтничном обществе, он не станет говорить об этом вслух, но, по мнению эксперта, не только сам американский президент, но и та часть политического спектра, что пришла к власти при его правлении, демонстрирует крайне правые взгляды.

«Что касается полицейских в США, то те из них, что являются белыми, демонстрировали предвзятое отношение к темнокожим всегда: если взять дайджест американских детективов за последние 50 лет, можно легко проследить заложенный в умах стражей порядка стереотип, что афроамериканцы по определению своему являются асоциальными элементами и инсургентами, с которыми можно вести диалог исключительно с позиции давления», — сказал эксперт.

По его мнению, случаи, подобные тому, что произошли с Джорджем Флойдом, происходят на регулярной основе — просто не каждый из них заканчивается летальным исходом и становится общественным достоянием.

«В целом же все белые полицейские ведут себя так по отношению к афроамериканцам — причем надо добавить, что Миннеаполис в этом плане достаточно тихий, мирный и толерантный город, — уверен собеседник ФАН. — Есть гораздо худшие ситуации, и то, что социальный взрыв произошел именно там, говорит о том, что картина по стране в целом очень плоха».

Брутер не считает, что полицейский, невольно убивший Флойда, «вдохновлялся» Трампом, как то хочет показать газета The Washington Post. Однако американский лидер действительно снял некие «ментальные оковы», какие были у таких людей во времена его предшественника Барака Обамы, которого уж точно нельзя обвинить в расизме.