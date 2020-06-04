Юрист рассказал, как компании могут обжаловать санкции США против «Северного потока – 2»

Москва, 4 июня. Компании, участвующие в строительстве «Северного потока – 2», могут обжаловать действие санкций США и добиваться возмещения ущерба. Такое мнение высказал глава исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

Ранее стало известно, что Вашингтон намерен расширить санкции против проекта. Новые ограничения затронут страховые компании, предоставляющие услуги андеррайтинга, а также страхования судов, участвующих в прокладке газопровода.

«В любом случае ущерб, который будет причиняться и компаниям, реализующим «Северный поток – 2», и страховым и иным попадающим под санкции компаниям, будет рассматриваться как неправомерный. То есть они смогут впоследствии искать возможности для возмещения своих убытков», — считает Капустин.

Эксперт пояснил, что США вводят санкции против «Северного потока – 2», чтобы оказать влияние на участников проекта.

«Это неравномерная цель, поскольку США используют санкции как средство конкурентной борьбы, что не вписывается в принципы ВТО о недискриминации и сотрудничестве», — подчеркнул юрист.

Он также добавил, что американские санкции против «Северного потока – 2» нарушают международное законодательство. По словам эксперта, любые принудительные меры должны применяться на основе решения Совета Безопасности ООН, в соответствии с уставом организации.