Эксперт рассказал, какие главные задачи решает план восстановления экономики РФ

Москва, 4 июня. План правительства России по восстановлению национальной экономики решает основные задачи: обеспечивает рост платежеспособного спроса населения и вложения в инфраструктуру. Такое мнение выразил доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

«Главную свою задачу, если анализировать мероприятия плана, эта стратегия выполняет — обеспечивает российскую экономику ликвидностью. Платежеспособный спрос населения сильно упал за последние месяцы, и это в целом отрицательно сказывается на всех сферах жизни: промышленности, сельском хозяйстве, услугах, торговле. Нужно создавать условия для роста спроса, а это подразумевает повышение реальных доходов россиян», — сказал он в комментарии для ФБА «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, прогнозы кабмина по росту ВВП и ключевым задачам не выглядят амбициозным или завышенными.

«По сути, мы видим на фоне поддержки платежеспособного спроса населения предоставление целого набора льгот и преференций частному бизнесу. А это означает, что повысится оборот и вырастут объемы производства, а значит, появятся дополнительные прибыли, которые можно перераспределить в том числе и на оплату труда работников», — заметил экономист.

Алисенов напомнил, что план предусматривает точечную поддержку инвестиционных проектов, которая еще до кризиса доказала свою эффективность.

«В определенных направлениях накапливаются льготы, которые создают очень благоприятную среду для бизнеса. Эта работа ведется в рамках свободных экономических зон, региональных инвестиций или специнвестконтрактов. На этом фоне развернется и поддержка инвестиций на глобальном уровне», — подчеркнул спикер.

Экономист заверил, что крупные вложения в инфраструктуру однозначно дадут позитивный экономический эффект, ставка правительства сыграет успешно и обернется реальными показателями прироста ВВП.

Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину план антикризисного стимулирования экономики. Глава кабмина сообщил, что его реализация в течение примерно двух лет обойдется бюджету в пять триллионов рублей, сообщает Ura.ru. Стратегия включает девять разделов и свыше 500 мероприятий. Ее основные цели: рост реальных доходов россиян, уменьшение уровня безработицы (ниже 5%) и обеспечение роста ВВП не менее 2,5% ежегодно к концу следующего года.