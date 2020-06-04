Популярный у российских туристов курорт упростит безвизовый въезд

Москва, 4 июня. Китайский остров Хайнань, ставший популярным курортом у российских туристов, упростит условия для безвизового въезда. Власти провинции намерены снять ряд ограничений для путешественников до 2025 года, указано в «Генеральной программе о создании свободного порта на Хайнане».

Согласно программе, власти позволят иностранцам свободно приезжать на остров с целью деловых поездок, посещения родственников и друзей, участия в различных выставках и форумах, спортивных соревнованиях, а также для прохождения лечения.

Туристы с круизных лайнеров смогут отдыхать на острове без визы в течение 15 дней. Со временем, как пишет ТАСС со ссылкой на программу, срок нахождения в провинции без визы будет увеличен, вместе с этим власти планируют упростить меры пограничного контроля.

В настоящий момент остров Хайнань могут посещать по безвизовому режиму граждане 59 государств, в том числе россияне. Граждане РФ могут находиться на территории острова до 30 дней при условии бронирования поездки через турагентство.