Страны ЕС поприветствовали возобновление переговоров 5х5 по Ливии

Страны Евросоюза положительно отреагировали на возобновление переговоров в формате 5х5 между противоборствующими сторонами ливийского кризиса.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что 1 июня МООНПЛ приветствовала решение сил Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемого Правительства национального согласия (ПНС) возобновить переговорный процесс в Ливии в формате 5х5.

Посол Германии в Ливии Оливер Овца опубликовал в своем аккаунте в Twitter сообщение, в котором поприветствовал возобновление переговоров, направленных в сторону мирного урегулирования ливийского кризиса.

Thank you @UNSMILibya, this is encouraging news! We welcome the intended resumption of 5+5 military talks towards a ceasefire agreement. We encourage parties to do so in a spirit of compromise to the benefit of all Libyans. We remain committed to support these efforts! https://t.co/QHpFSSSbgh