Страны ЕС поприветствовали возобновление переговоров 5х5 по Ливии

Страны Евросоюза положительно отреагировали на возобновление переговоров в формате 5х5 между противоборствующими сторонами ливийского кризиса.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что 1 июня МООНПЛ приветствовала решение сил Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемого Правительства национального согласия (ПНС) возобновить переговорный процесс в Ливии в формате 5х5.

Посол Германии в Ливии Оливер Овца опубликовал в своем аккаунте в Twitter сообщение, в котором поприветствовал возобновление переговоров, направленных в сторону мирного урегулирования ливийского кризиса.

Thank you @UNSMILibya, this is encouraging news! We welcome the intended resumption of 5+5 military talks towards a ceasefire agreement. We encourage parties to do so in a spirit of compromise to the benefit of all Libyans. We remain committed to support these efforts! https://t.co/QHpFSSSbgh — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) June 2, 2020

В то же время постоянный представитель ФРГ при ООН Кристоф Хойсген заявил, что Германия будет следить за соблюдением оружейного эмбарго в Ливии в Совбезе ООН — об этом сообщает издание Аlmarsad. Он выразил сожаление по поводу того, что страны, принимавшие участие в берлинской конференции, продолжают поставки оружия на территорию Ливии вопреки достигнутым международным договоренностям. По словам Хойсгена, стабильность в Ливии является приоритетом для Германии и ее европейских партнеров.

Глава внешнеполитического ведомства во Франции Жан-Ив Ле Дриан в среду заявил о «сближении по Ливии» между Францией и Италией — он выразил согласие с позицией своего итальянского коллеги Луиджи Ди Майо о необходимости прекращения иностранной интервенции и нарушения оружейного эмбарго ООН. В заявлении журналистам Ле Дриан подтвердил, что будущее Ливии должны решать ее жители, а Франция и Италия обязуются соблюдать международные договоренности, достигнутые по итогам берлинской конференции.

По словам главы французского МИД, Франция и Италия будут идти по тому же пути в отношении безопасности в Средиземноморском регионе — вероятнее всего, речь идет о деятельности европейской миссии IRINI, направленной на мониторинг за соблюдением оружейного эмбарго ООН в акватории Средиземного моря.

Есть, однако, и те страны, которые по ряду причин заинтересованы в эскалации ливийского конфликта. Так, например, спикер парламента Туниса и глава партии «Ан-Нахда», политического подразделения «Братьев-мусульман» (деятельность террористической организации запрещена в РФ) в Тунисе Рашид Ганнуши поздравил главу ПНС Файеза Сарраджа с захватом авиабазы ​​Аль-Ватыя после более чем 100 налетов турецких беспилотников. Ганнуши подтвердил свою поддержку военных операций, начатых Турцией и ПНС Ливии против сил Ливийской национальной армии (ЛНА), тем самым публично огласив свою позицию в заинтересованности продолжающихся военных действий на территории Северной Африки.

После подобных заявлений со стороны официальных лиц в Тунисе высказывания о «надежде на возобновление переговоров» выглядят лицемерно по отношению к простым ливийцам, которые больше всего страдают от последствий регионального конфликта.

Глава ПНС Ливии Файез Саррадж, видимо, решил проконсультироваться со своим главным турецким куратором — пресс-служба турецкого президента сообщает о грядущих переговорах Реджепа Тайипа Эрдогана с главой триполитанского правительства. Напомним, Турция является главным поставщиком вооружения и сирийских наемников в Триполи.