СК РФ предъявил обвинения криминальному авторитету Жирному за убийство Деда Хасана

Москва, 4 июня. Следственный комитет России предъявил обвинение криминальным авторитетам и лидерам таганской организованной преступной группировки Игорю Жирноклееву, больше известному как Жирный, и Григорию Рабиновичу (Грише Таганскому).

По данным ведомства, они обвиняются в убийстве уголовного авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана) и адвоката Натальи Вавилиной. Как пишет ТАСС, находящийся в СИЗО Жирноклеев рассказывал многое сотрудникам правоохранительных органов, однако вину в убийстве Усояна не признал.

Как считают средства массовой информации, за убийство криминального авторитета в колонии ему грозит «смертный приговор» от представителей «воровской среды». При этом, по данным журналистов, Жирноклеев дал поручение следить за Асланом Усояном. Убийцей Деда Хасана, по данным экспертов, оказался не член таганской ОПГ, а выходец с Украины, которого пригласили в Москву, чтобы ликвидировать криминального авторитета.

Издание пишет, что непосредственным заказчиком преступления может быть главный соперник Усояна — вор в законе Мераб Джангвеладзе.

Ранее суд в Москве заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, более известного в преступных кругах как Шишкан. Его задержали по уголовному делу о похищении и убийстве в 2012 году депутата Раменского района Татьяны Сидоровой и ее семьи. В судебном деле числится статья о высшем положении в криминальном мире.

Медведев-Шишканов подозревается по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.