Хакеры Anonymous взломали президента Бразилии и спровоцировали еще больший хаос

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает о том, как хакеры из Anonymous опубликовали личные данные президента Бразилии, членов его семьи, а заодно и нескольких министров, какие у такой шалости могут быть последствия, а также что говорят по этому поводу сами пострадавшие.

В ночь на 2 июня бразильское подразделение хакерской группировки Anonymous опубликовало в Twitter ряд документов, содержащих персональные данные президента Бразилии Жаира Болсонару, трех его сыновей (занимающих, к слову, весьма теплые места в госаппарате), а также еще нескольких министров и депутатов. Публикацию Twitter быстро удалил, аккаунт Anonymous Brasil был заблокирован, но фамилия Болсонару в очередной раз заняла все таблоиды.

Сайт, с которого в течение нескольких минут можно было скачать персональные данные по каждому из упомянутых лиц:

Впрочем, правильнее будет сказать, что президент Бразилии нынче в «антитренде». Падение рейтингов началось с одиозных заявлений о том, что коронавирус — это «всего лишь грипп». Газеты не перестают смаковать политический кризис, на фоне которого поведение президента, прозванного в прессе Тропическим Трампом, выглядит еще более эксцентричным.

В этот раз, помимо Болсонару, досталось его сыновьям: Флавио Болсонару (сенатор от штата Рио-де-Жанейро), Карлосу Болсонару (член городского совета Рио-де-Жанейро) и Эдуардо Болсонару (депутат Национального конгресса Бразилии от штата Сан-Паулу). Помимо членов главного политического семейства Бразилии, пострадали министр образования Абрахам Вайнтрауб и его жена Даниэла, министр по делам семьи, женщин и прав человека Дамарес Алвес, депутат Дуглас Гарсиа, а также совладелец сети универмагов Havan миллиардер Лучано Ханг.

Какие данные были опубликованы

Пользователи Twitter ненадолго получили возможность лицезреть полный перечень имущества и источники доходов президента, членов его семьи и остальных. Несмотря на тут же поднявшиеся крики, ничего нового в данной информации не содержалось — сведения о доходах, а также квитанции об оплате налогов были предоставлены некоторыми участниками этой истории еще до этих событий в рамках ежегодной декларационной кампании.

Dados dos bens materiais do presidente da república. #AnonymousBrazil ????????



Mais de 2 MILHÕES de reais em bens materiais presidente da república? O senhor também é empresário? pic.twitter.com/jFzPwn1EL5 — Anonymous Brazil (@brzanonymous) June 2, 2020

Гораздо больший резонанс вызвали опубликованные личные номера телефонов, домашние адреса, адреса электронной почты, номера социального страхования, а также данные кредитных карточек. На одну ночь в числе самых популярных хештегов в бразильском Twitter оказались #IPhone11 и #MacBook. Народ демонстрировал фотографии новой техники от «яблочных» поставщиков и радостно благодарил Жаира Болсонару за такую радость. К слову, многострадальные кредитки президента пришлось заблокировать из-за колоссального количества попыток совершить покупки по их номерам.

Não acredito que o #Anonymousbrazil divulgou o cartão do Bolsonaro ????????????

Será que eu vou presa porque tente comprar um notebook no cartão de crédito do presidente da República???? https://t.co/Fg3QKGocko pic.twitter.com/iRDem5Oohr — Mary ✊????✊????✊???? (@teh_silv) June 2, 2020

"Policial vindo em direção a mim"

Eu tentando esconder meu iPhone 11 que eu comprei com o cartão do Bolsonaro: #anonymousbrasil pic.twitter.com/zrgwNfFtfB — Rayssa Lunardi (@LunardiRayssa) June 3, 2020

os funcionários do Trump indo trabalhar com ele hoje #anonymousbrasil pic.twitter.com/zOYGvBAIRA — cretina (@cretinaofc) June 3, 2020

Que Deus me perdoe, e que eu não seja presa #anonymousbrasil pic.twitter.com/xrPnv0Uwez — ???????????????????????????? ☀ (@isadoralcb) June 3, 2020

На этом дело не кончилось. Неизвестные личности попытались использовать индивидуальный номер налогоплательщика, принадлежащий Болсонару, чтобы зарегистрировать его как участника в левых партиях.

Помимо этого, хакеры-активисты опубликовали сфотографированные бумажные счета на оплату гостиниц, чеки с заправок и ресторанов, на которых можно было посмотреть, что предпочитают первые лица государства на завтрак, обед и ужин.

O iPhone do Carlos Bolsonaro anda quebrando bastante né? Ou será que estava dando aquela atualizada nós robôs? #Anonymous ???????? pic.twitter.com/lIpcTnsyXt — Anonymous Brazil (@brzanonymous) June 2, 2020

Dados dos bens materiais do presidente da república. #AnonymousBrazil ????????



Mais de 2 MILHÕES de reais em bens materiais presidente da república? O senhor também é empresário? pic.twitter.com/jFzPwn1EL5 — Anonymous Brazil (@brzanonymous) June 2, 2020

Quantos carros da pra abastecer com 12 mil litros de gasolina? #AnonymousBrazil ???????? pic.twitter.com/lJUN4KZAdp — Anonymous Brazil (@brzanonymous) June 2, 2020

Реакция Болсонару

Болсонару назвал произошедшее попыткой запугивания — как его самого, так и членов его семьи — и сообщил, что примет все правовые меры для того, чтобы подобные преступления не оставались безнаказанными.

- Em clara medida de intimidação o movimento hacktivista "Anonymous Brasil" divulgou, em conta do Twitter, dados do Presidente da República e familiares.



- Medidas legais estão em andamento, para que tais crimes, não passem impunes. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 2, 2020

Президент предсказуемо получил ответ от Anonymous, создавших очередной аккаунт. Хакеры сообщили, что Болсонару причастен к смерти известного публичного человека, а заодно обвинили его в том, что он прячется «за юбкой Трампа».

O iPhone do Carlos Bolsonaro anda quebrando bastante né? Ou será que estava dando aquela atualizada nós robôs? #Anonymous ???????? pic.twitter.com/lIpcTnsyXt — Anonymous Brazil (@brzanonymous) June 2, 2020

Личность «известного публичного человека» так и осталась сокрыта покровом тайны.

Сын Болсонару Карлос тоже добрался до Twitter, чтобы обвинить «продемократическую» группировку, которая покусилась на святое — частную жизнь. Болсонару-младший добавил, что под предлогом всемирной «борьбы со злом» хакеры из Anonymous оправдывают свои собственные преступления. Карлос сообщил, что хакеры «делают то, в чем обвиняют нас, но они никогда не докажут!».

A turma "pró-democracia" vazou meus dados pessoais e de outros na internet. Após vermos violações do direito à livre expressão, agora ferem a privacidade. Sob a desculpa de "combater o mal", justificam seus crimes e fazem justamente aquilo que nos acusam, mas nunca provam! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) June 2, 2020

Министерство юстиции Бразилии собралось всерьез взяться за это дело и не оставлять хакерскую атаку безнаказанной. Впрочем, такие заявления в адрес Anonymous появляются каждый раз после очередного кибердемарша.

Цель Anonymous

Некоторые уже начали проводить параллель между хакерской атакой и происходящими в стране волнениями, где смешались в единое целое протестующие против карантина, отсутствия санитарных ограничений, расизма в полиции, футбольные фанаты, антифашисты, коммунисты и даже некоторые представители местной украинской общины с флагами «Правого сектора»1 (запрещен в РФ).

This flag keeps showing up sporadically at pro-government demonstrations in Brazil. It’s the flag of Pravyi Sektor (Right Sector), a far-right nationalist paramilitary group in Ukraine. https://t.co/zzGOHJ12x8 — Shannon Sims (@shannongsims) May 31, 2020

Ukrainian ambassador to Brazil: “The flags used yesterday do not belong to Right Sector”



Reality: https://t.co/uKGuP2KjAg pic.twitter.com/UaJxObsHOX — lime ???????????????? (@Hezbolsonaro) June 1, 2020

Например, Forbes полагает, что публикация хакерами домашних адресов семьи Болсонару в тот момент, когда представители движения «Антифа» громили витрины магазинов в штатах Парана и Сан-Паулу, подвергла семью президента опасности. В качестве доказательства своих доводов Forbes указывает на тот факт, что, опубликовав личные данные Болсонару, хакеры параллельно запустили в Twitter хештег #antifascista.

Вместе с тем полагать, что хакерская группировка ставила перед собой цель покончить таким образом с семейством и сторонниками Болсонару, было бы несколько наивно. Политический авторитет бразильского президента уже висит на волоске, и публикация счетов из налоговой и списка возможных активов вряд ли бы представляла интерес, если бы большая часть населения Бразилии могла себе позволить оплатить счета и купить еды.

В такой ситуации любая распечатка, подтверждающая доход или траты кого-нибудь богатого и наделенного властью, только создаст лишний повод возмутиться и поверить непонятно во что. Выйти на улицу. Может быть, даже флаг какой-нибудь с собой захватить.

Кроме того, недавний взлом базы данных полицейского управления Миннеаполиса, осуществленный Anonymous, и слитые ими в Сеть электронные адреса (большая часть которых оказалась нефункционирующими) уже породили версию: показательный протест Аnonymous против убийства Джорджа Флойда является всего лишь хайповым фейком.

I'm seeing a bunch of tweets along the lines of "Anonymous leaked the email addresses and passwords of the Minneapolis police" with links and screen caps of pastes as "evidence". This is almost certainly fake for several reasons: — Troy Hunt (@troyhunt) May 31, 2020

I'm seeing a bunch of tweets along the lines of "Anonymous leaked the email addresses and passwords of the Minneapolis police" with links and screen caps of pastes as "evidence". This is almost certainly fake for several reasons: — Troy Hunt (@troyhunt) May 31, 2020

Secondly, the passwords are consistently *woeful* and are often all lowercase, numeric or other patterns that would almost certainly be rejected by any official @minneapolispd system. They're simple passwords most likely cracked from other breaches. — Troy Hunt (@troyhunt) May 31, 2020

Thirdly, this is getting traction because emotions are high; public outrage is driving a desire for this to be true, even if it's not. Hash-tagging it "Anonymous" implies social justice, even if the whole thing is a hoax. — Troy Hunt (@troyhunt) May 31, 2020

Таким образом, новый сезон кибератак Anonymous может быть вовсе не настроен конкретно против Жаира Болсонару и его государственной политики, как и Бразилии в целом. Возможно, бразильская кибератака — лишь один из элементов кампании по провоцированию беспорядков в пострадавших от пандемии коронавируса странах. Странах, где заперты уставшие и порядком разозленные экономическим кризисом и всевозможными ограничениями люди.

А немного «подтолкнуть» таких людей, дав им пищу для пересудов и гнева, — то, что нужно для очередного витка глобального хаоса.

1 Организация запрещена на территории РФ.