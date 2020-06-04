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Хакеры Anonymous взломали президента Бразилии и спровоцировали еще больший хаос

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Эксперты:

Хакеры Anonymous взломали президента Бразилии и спровоцировали еще больший хаос

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает о том, как хакеры из Anonymous опубликовали личные данные президента Бразилии, членов его семьи, а заодно и нескольких министров, какие у такой шалости могут быть последствия, а также что говорят по этому поводу сами пострадавшие.

В ночь на 2 июня бразильское подразделение хакерской группировки Anonymous опубликовало в Twitter ряд документов, содержащих персональные данные президента Бразилии Жаира Болсонару, трех его сыновей (занимающих, к слову, весьма теплые места в госаппарате), а также еще нескольких министров и депутатов. Публикацию Twitter быстро удалил, аккаунт Anonymous Brasil был заблокирован, но фамилия Болсонару в очередной раз заняла все таблоиды.

Сайт, с которого в течение нескольких минут можно было скачать персональные данные по каждому из упомянутых лиц:

Хакеры Anonymous взломали президента Бразилии и спровоцировали еще больший хаос

Впрочем, правильнее будет сказать, что президент Бразилии нынче в «антитренде». Падение рейтингов началось с одиозных заявлений о том, что коронавирус — это «всего лишь грипп». Газеты не перестают смаковать политический кризис, на фоне которого поведение президента, прозванного в прессе Тропическим Трампом, выглядит еще более эксцентричным.

В этот раз, помимо Болсонару, досталось его сыновьям: Флавио Болсонару (сенатор от штата Рио-де-Жанейро), Карлосу Болсонару (член городского совета Рио-де-Жанейро) и Эдуардо Болсонару (депутат Национального конгресса Бразилии от штата Сан-Паулу). Помимо членов главного политического семейства Бразилии, пострадали министр образования Абрахам Вайнтрауб и его жена Даниэла, министр по делам семьи, женщин и прав человека Дамарес Алвес, депутат Дуглас Гарсиа, а также совладелец сети универмагов Havan миллиардер Лучано Ханг.

Какие данные были опубликованы

Пользователи Twitter ненадолго получили возможность лицезреть полный перечень имущества и источники доходов президента, членов его семьи и остальных. Несмотря на тут же поднявшиеся крики, ничего нового в данной информации не содержалось — сведения о доходах, а также квитанции об оплате налогов были предоставлены некоторыми участниками этой истории еще до этих событий в рамках ежегодной декларационной кампании.

Гораздо больший резонанс вызвали опубликованные личные номера телефонов, домашние адреса, адреса электронной почты, номера социального страхования, а также данные кредитных карточек. На одну ночь в числе самых популярных хештегов в бразильском Twitter оказались #IPhone11 и #MacBook. Народ демонстрировал фотографии новой техники от «яблочных» поставщиков и радостно благодарил Жаира Болсонару за такую радость. К слову, многострадальные кредитки президента пришлось заблокировать из-за колоссального количества попыток совершить покупки по их номерам.

На этом дело не кончилось. Неизвестные личности попытались использовать индивидуальный номер налогоплательщика, принадлежащий Болсонару, чтобы зарегистрировать его как участника в левых партиях.

Помимо этого, хакеры-активисты опубликовали сфотографированные бумажные счета на оплату гостиниц, чеки с заправок и ресторанов, на которых можно было посмотреть, что предпочитают первые лица государства на завтрак, обед и ужин.

Реакция Болсонару

Болсонару назвал произошедшее попыткой запугивания — как его самого, так и членов его семьи — и сообщил, что примет все правовые меры для того, чтобы подобные преступления не оставались безнаказанными.

Президент предсказуемо получил ответ от Anonymous, создавших очередной аккаунт. Хакеры сообщили, что Болсонару причастен к смерти известного публичного человека, а заодно обвинили его в том, что он прячется «за юбкой Трампа».

Личность «известного публичного человека» так и осталась сокрыта покровом тайны.

Сын Болсонару Карлос тоже добрался до Twitter, чтобы обвинить «продемократическую» группировку, которая покусилась на святое — частную жизнь. Болсонару-младший добавил, что под предлогом всемирной «борьбы со злом» хакеры из Anonymous оправдывают свои собственные преступления. Карлос сообщил, что хакеры «делают то, в чем обвиняют нас, но они никогда не докажут!».

Министерство юстиции Бразилии собралось всерьез взяться за это дело и не оставлять хакерскую атаку безнаказанной. Впрочем, такие заявления в адрес Anonymous появляются каждый раз после очередного кибердемарша.

Цель Anonymous

Некоторые уже начали проводить параллель между хакерской атакой и происходящими в стране волнениями, где смешались в единое целое протестующие против карантина, отсутствия санитарных ограничений, расизма в полиции, футбольные фанаты, антифашисты, коммунисты и даже некоторые представители местной украинской общины с флагами «Правого сектора»1 (запрещен в РФ).

Например, Forbes полагает, что публикация хакерами домашних адресов семьи Болсонару в тот момент, когда представители движения «Антифа» громили витрины магазинов в штатах Парана и Сан-Паулу, подвергла семью президента опасности. В качестве доказательства своих доводов Forbes указывает на тот факт, что, опубликовав личные данные Болсонару, хакеры параллельно запустили в Twitter хештег #antifascista.

Вместе с тем полагать, что хакерская группировка ставила перед собой цель покончить таким образом с семейством и сторонниками Болсонару, было бы несколько наивно. Политический авторитет бразильского президента уже висит на волоске, и публикация счетов из налоговой и списка возможных активов вряд ли бы представляла интерес, если бы большая часть населения Бразилии могла себе позволить оплатить счета и купить еды.

В такой ситуации любая распечатка, подтверждающая доход или траты кого-нибудь богатого и наделенного властью, только создаст лишний повод возмутиться и поверить непонятно во что. Выйти на улицу. Может быть, даже флаг какой-нибудь с собой захватить.

Кроме того, недавний взлом базы данных полицейского управления Миннеаполиса, осуществленный Anonymous, и слитые ими в Сеть электронные адреса (большая часть которых оказалась нефункционирующими) уже породили версию: показательный протест Аnonymous против убийства Джорджа Флойда является всего лишь хайповым фейком.

Таким образом, новый сезон кибератак Anonymous может быть вовсе не настроен конкретно против Жаира Болсонару и его государственной политики, как и Бразилии в целом. Возможно, бразильская кибератака — лишь один из элементов кампании по провоцированию беспорядков в пострадавших от пандемии коронавируса странах. Странах, где заперты уставшие и порядком разозленные экономическим кризисом и всевозможными ограничениями люди.

А немного «подтолкнуть» таких людей, дав им пищу для пересудов и гнева, — то, что нужно для очередного витка глобального хаоса.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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