Полицию Украины киевские эксперты назвали бессмысленной, ленивой и продажной

Украинские эксперты продолжают обсуждать волну резонансных преступлений, которая захлестнула страну в конце мая. По их мнению, для того, чтобы сбить ее, власть должна предпринять немедленные и решительные меры. Но она предпочитает делать вид, что ничего не происходит, и слушать успокаивающие доклады руководства МВД. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Перестрелка между двумя бандами маршрутчиков в киевском микрорайоне Бровары, случившаяся 29 мая, вызвала небывалый общественный резонанс на Украине, эхо которого слышно до сих пор. Как считают аналитики, разборка в жилом районе с применением десятков единиц огнестрельного оружия наглядно продемонстрировала и власти, и простым украинцам уровень общего хаоса, который охватывает страну.

Больше всего шокировал и напугал граждан тот факт, что подобные перестрелки уже вышли за рамки скрытых криминальных разборок. Даже лихие бандиты 1990-х, как правило, устраивали свои стычки где-то за городом, в безлюдных местах. А нынешние отморозки не постеснялись начать войну прямо посреди жилых кварталов, указывают эксперты.

С точки зрения аналитиков, просто чудо, что на улицах в момент перестрелки было мало людей и никого не зацепило пулей. Но что будет, если в следующий раз бой развернется в самом центре Киева? Ведь происшедшее в Броварах — это не случай, а тенденция: вооруженные разборки посреди города становятся на Украине обыденностью. На мелкие инциденты с применением боевого оружия или гранат многие жители уже не обращают внимания, этот ужас является частью их жизни. События же в Броварах стали резонансными только из-за своего масштаба, говорят эксперты. Но если не последует жесткой реакции властей, то масштаб побоищ будет расти.

Еще один фактор, который шокировал украинское общество, — это реакция МВД. Аналитики напоминают: поначалу полиция вообще хотела квалифицировать эту перестрелку как… хулиганство. Мол, полсотни вооруженных молодчиков на окраине Киева «просто пошутили», ничего страшного! И только под давлением общественного мнения полиция все же добавила в заведенное по факту инцидента уголовное дело статьи «о незаконном обращении с оружием» и «о покушении на убийство».

По словам экспертов, огромную тревогу вызывает сам факт, что министерство внутренних дел смотрит сквозь пальцы на разгул на Украине гиперактивных невменяемых граждан, чаще всего — вооруженных, нападающих на мирных жителей или друг на друга. При этом глава МВД не хочет обижать «политически близких» преступников, ведь Аваков — главный покровитель всех «патриотов» и «ветеранов АТО». Многие в стране уверены, что в Броварах палили друг в друга «активисты» нацдвижений, подрядившиеся «решить проблему» для автоперевозчиков.

Глава Федерации работников служб безопасности Украины Сергей Шабовта считает, что разгул криминалитета — прямое следствие полного провала реформы правоохранительной системы.

«Министр Арсен Аваков несет прямую ответственность за творящийся в стране беспредел, — заявил он в ходе пресс-конференции в Киеве. — Он несет ее как глава МВД, ведь именно полиция должна охранять закон и порядок. Аваков несет ее и как «крестный отец» крупнейшей на Украине организованной группировки «патриотов». Она представлена экс-бойцами полка «Азов», членами радикальной организации «Национальный корпус», а также рядом более мелких парамилитарных образований. В этом же ряду подконтрольные МВД частные охранные предприятия, регулярно используемые для «черновой работы» — вроде разборок в Броварах».

Кроме того, добавил аналитик, Аваков по своим профессиональным и морально-психологическим качествам никак не соответствует должности главы МВД.

«К сожалению, лидеры победившего в 2014-м Майдана были крайне неразборчивы в кадрах, и именно этот человек занял кресло главного силовика. Последствием его назначения стал целенаправленный, просто кошмарный развал действовавшей силовой системы Украины. Именно Аваков, придя к власти, вычистил весь костяк командного состава МВД. Вся дальнейшая политика формирования Нацполиции была выстроена на том, чтобы максимально оскорбительно выставить за дверь все лучшие кадры», — говорит Шабовта.

Он также объяснил, что, создав для общества иллюзию «реформирования» патрульной полиции, руководство МВД под шумок уничтожило все действительно важные подразделения правоохранительных органов.

«Реформа МВД была провальной. Она изначально была имитацией — набором лозунгов, заявлений, красивых построений, закупок машин и т. д. Полностью отсутствовали реальное реформирование структуры, глубокие нормативные наработки, какие-то инновационные решения, которые бы позволили поднять эффективность разыскных действий, — грустно констатировал аналитик. — На этом фоне были успешно уничтожены спецподразделения по борьбе с оргпреступностью. И это самое страшное, потому что Украина просто тонет в преступности. При этом был бездарно разбазарен тот опыт, который нарабатывался в оперативных подразделениях десятилетиями. Упало до нуля и качество работы криминалистического блока МВД. Все это делалось абсолютно намеренно».

Сергей Шабовта уверен, что так же намеренно Аваков создал и тепличные условия для существования криминалитета на Украине.

«То, что происходит на сегодняшний день, — катастрофа, и она прогрессирует. Если оценивать все тенденции, которые определяют темпы криминализации Украины, то они ужасают. Мы уже видим интеграцию организованной преступности в общеевропейскую систему криминала. Такого не было никогда, ни при одной власти. В стране спокойно живут лидеры наркокланов из «югославского анклава» (Хорватии, Боснии, Косово и т. д.). А при негласном содействии полиции и «ветеранов АТО» регулярно происходят перестрелки».

По словам эксперта по безопасности, МВД Украины подвержено множеству тяжелых болезней.

«Это низкокачественный подбор кадров, отвратительное обучение и обеспечение сотрудников, а также полное отсутствие принципов и должной мотивации, в первую очередь идейного характера, при поддержке всего общества, — сокрушается аналитик. — Все это вместе привело к тому, что изнутри полиция — это дурно пахнущий, полностью разложившийся организм. Мы видим массовые злоупотребления, рэкет, крышевание малого бизнеса, насилие на работе. Если перечислять все преступления полиции, которые лежат на поверхности, то можно сойти с ума. Тем временем внутри МВД скрывается главная гниль: повальное пьянство, чинопочитание, сбор взяток с подчиненных и т. д. Нынешняя полиция взяла все худшее из старой системы и успешно добавила в свою работу все возможные нарушения и пороки».

Экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко заявил в ходе конференции, что «слабость и ничтожность органов правопорядка», проявленная ими в конце мая, стала видна не только миллионам украинцев, но и руководству страны.

«Еще пара таких Кагарлыков или Бровар — и граждане будут вынуждены создавать для защиты от «титушек» и «оборотней в погонах» свои собственные отряды самообороны. По данным Экспертного совета при МВД, за год на Украине происходит от 60 тысяч до 90 тысяч случаев насилия со стороны полиции в отношении граждан. А в целом полицейские совершают до полумиллиона (!) противоправных деяний в год», — сообщил он.

По мнению Луценко, чтобы остановить катастрофу, которая постигла силовые органы, руководству страны необходимо срочно создавать органы общественного и властного контроля за работой полиции — по примеру цивилизованных государств.

«Органы правопорядка на Украине позволяют себе пытать нарушителей, убивать мирных граждан, применять против них спецсредства, закрывать глаза на грубейшие нарушения в зонах своей ответственности и т. д., — перечисляет политик. — Главная причина нынешнего плачевного состояния — это ощущение полной безнаказанности, которое царит в полиции. Единственная инстанция, которой боится полицейский, — его начальство. На мнение общества руководителям правоохранительной системы уже давно наплевать. А решения судов полицейским удается безнаказанно игнорировать».

Экс-депутат отметил, что с другими силовыми структурами вроде Госбюро расследований или СБУ у полиции существует негласный «пакт о ненападении». То есть украинские силовики привлекают друг друга к уголовной ответственности только тогда, когда на это есть договоренности между руководителями структур.

«Этот «заговор безнаказанности» можно преодолеть лишь за счет введения жесткого независимого внешнего контроля над полицейскими. Сейчас его не существует в принципе, а ведь в «Законе о Нацполиции» он прописан как неотъемлемый элемент полицейской реформы, — напомнил он. — Уже три года назад должен был быть сформирован надзорный орган, который осуществлял бы надзор за законностью всех действий полиции, которые могут серьезно нарушать права человека. Это любое применение физической силы, пыток на допросах, оружия и т. п. Однако руководство МВД сделало все, чтобы такой орган не был создан».

Необходима система, при которой полицейские будут тщательно отчитываться о малейших нарушениях — вплоть до сокрытия своего лица маской в некарантинный период, использования полицейского шлема без номеров, недопуска адвокатов или свидетелей в суды и т. д.

«Наличие независимой контролирующей инстанции дисциплинирует низовых исполнителей в полицейской системе, резко уменьшит возможности для коррупции, насилия в отношении граждан и т. д., — говорит Луценко. — К сожалению, для украинцев весьма актуален вопрос: «Куда звонить, когда вас убивает полиция?» Власть же должна поставить его по-другому: «Куда жаловаться, чтобы полиция даже не смела думать о совершении преступления?»

Напомним, после перестрелки в Броварах сразу несколько украинских изданий вышли с заголовками вроде «Украина превращается в Сомали!», а местные соцсети заполнились остротами типа «Правительство Сомали эвакуирует своих граждан с Украины, заботясь об их безопасности». Конечно, говорят аналитики, в реальности государству пока относительно далеко до африканской страны. Тем не менее сегодня оно уверенно шагает в этом направлении.