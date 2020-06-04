Трамп блефует про «ядерный пакт» с Россией ради давления на Китай

Президент США Дональд Трамп в интервью радио Fox выразил желание, чтобы Россия вернулась на заседания G7. Кроме того, хозяин Белого дома заявил, что хочет заключить «ядерный пакт» с Москвой, так как лишь в этом случае, по его словам, «можно решить самую большую проблему в мире».

О какой проблеме говорит «Большой Дональд» и, собственно, чья это проблема, российская или американская? Ответы на эти вопросы поискал обозреватель Федерального агентства новостей.

«А потом звоним Путину»

Часть интервью Трампа, посвященная России, уместилась в несколько абзацев, между обстоятельным обсуждением нынешней внутриамериканской повестки и рассказом о внешнеполитических трудностях Вашингтона на китайском направлении.

В ответ на прямой вопрос ведущего о том, каково отношение Трампа к президенту России Владимиру Путину, тот заявил, что руководствуется во взаимоотношениях с Москвой исключительно позицией здравого смысла. По словам американского президента, наглядным примером такого прагматичного взаимодействия с Россией стала договоренность по нефтяному рынку.

«После того как мы [с Путиным] взялись за дело, это позволило сохранить миллионы рабочих мест в Техасе, Северной Дакоте, Оклахоме и других местах», — заявил Трамп.

Заметим, что США не принимали в сделке ОПЕК+ никакого участия и сократили свою добычу вынужденно, на фоне низких мировых цен на нефть. Поэтому не очень понятно, о каком именно «деле с Путиным» говорит Трамп.

Переходя к вопросу присутствия России в «Большой семерке», президент США начал с констатации очевидного.

«Половина встреч G7 посвящена России, и если бы он [Путин] присутствовал на них, эту часть повестки решить было бы гораздо проще. Он был там раньше, это была «восьмерка», — напомнил Трамп. — Поэтому мы просто сидим на таких встречах без дела и тратим свое время. А потом, когда приходит пора закругляться, кто-то из нас все равно звонит Путину и договаривается с ним. Поэтому-то я и настаиваю, чтобы это была «Большая восьмерка» — без разницы, заслуживает Россия этого или нет».

В этом месте можно было бы даже приветствовать прагматичный подход американского лидера, здраво оценивающего фундаментальную роль России в мировой политике. Однако затем последовал новый пассаж Трампа.

«Я хочу ядерного пакта, безопасный атом, потому что это самая большая проблема, которая есть в мире», — заявил он, намекнув на то, что власти США вынашивают планы новой договоренности с Россией по ядерной безопасности.

И сразу после этого, «с места в карьер» Трамп перешел к обсуждению американо-китайских двусторонних взаимоотношений — включая торговую сделку и обвинения Китая в распространение пандемии COVID-19.

Так чего же в действительности просит Трамп у России под вывеской «нового ядерного пакта»?

Выход из всех договоров

Совсем недавно, 15 мая, администрация Трампа обсудила вопрос о возможности проведения в Штатах первого с 1992 года ядерного испытания. Поводом для обсуждения стали явно спекулятивные обвинения Госдепа в адрес России и Китая об уже проведенных ими испытаниях.

В своем докладе Госдеп утверждал, будто Россия проводит эксперименты с превышением критической массы ядерного материала и энергетическим выходом и что Китай также испытывает ядерное оружие вопреки действующим договоренностям ведущих ядерных держав.

Разумеется, Москва и Пекин отрицают эти обвинения, ссылаясь на неукоснительное соблюдение ими Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года, Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года и фактически действующего в мире моратория на ядерные испытания.

Кроме того, обе страны подчеркивают, что существующий в мире механизм объективного контроля за ядерными испытаниями не позволяет тайно осуществлять ядерные взрывы даже небольшой мощности. Тем не менее, у сторонников позиции выхода США из действующего моратория на испытания есть свой, далеко идущий план. Они считают, что такой их шаг поможет подключить Китай к будущим переговорам, касающимся нового договора о сокращении стратегических ядерных вооружений.

Напомним, что двусторонний российско-американский Договор СНВ-3 о сокращении стратегических вооружений истекает уже в 2021 году. Вашингтон уже заявил, что устраивающий его вариант продления этого соглашения должен включать Китай, а также целый ряд систем вооружений, которые ранее в договор не входили.

По сути дела, США таким образом делают очередной шаг на пути демонтажа системы международной безопасности, по которому Америка шагает целых двадцать лет. В далеком уже 2001 году президент Джордж Буш-младший сообщил об одностороннем выходе Америки из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, действовавшего с 1972 года.

В 2019 году Штаты вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, и в том же году впервые заявили о своем нежелании продлевать СНВ-3. В свою очередь Россия объявила о готовности продлить СНВ-3 безо всяких предварительных условий в полном понимании, что хрупкое равновесие, достигнутое сегодня в мире, постепенно разрушается.

Новое деструктивный шаг к разрушению мировой системы безопасности Вашингтон сделал в конце этого мая, когда заявил о намерении выйти из Договора по открытому небу (ДОН) уже через шесть месяцев. Поводом для этого стали лживые обвинения в адрес России в нарушении положений договора. Подчеркнем, что ДОН содействовал укреплению доверия между странами-участниками и носил сугубо инспекционный характер. При этом американское заявление об одностороннем выходе из договора было оценено негативно не только в России, но и в Европе, и даже в самих США.

Несмотря на то, что все эти договоры были первоначально направлены на поддержание стратегического баланса между Штатами и Россией, в последние десятилетия они охватывали интересы всего мира и были призваны обеспечить контроль над развитием ядерного вооружения в каждой точке планеты. Кроме того, эти двусторонние договоры создавали базис для международного сотрудничества, как это произошло, например, с ДОН, подписанным уже 34 государствами.

Главная цель — Китай

Почему же США последовательно разрушают всю архитектуру мирного процесса и постепенного ядерного разоружения? Причина в том, что их основной целью сегодня является соперничество с Китаем, которое из экономической сферы переходит в военно-политическую. Выходом из договоров с Россией Америка стремится освободиться от ограничительных документов, определяющих ее обязательства в сфере контроля над вооружениями. И начать переговоры с КНР с «чистого дипломатического листа», не имея никаких сдерживающих соглашений.

До недавнего времени американцы пытались шантажировать Россию этим процессом разрушения системы безопасности. Их целью было принудить нашу страну оказать давление на Китай в вопросе присоединения к новому договору по сокращению ядерных вооружений и ограничить возможности Пекина в части ракет средней и меньшей дальности. Однако эти действия не возымели последствий: Россия явно не желает «таскать каштаны из огня» для Трампа. И теперь Штаты перешли к шантажу уже не только нашей страны, но и всего мирового сообщества.

Таким образом, красивые слова Трампа о «новом ядерном пакте» с Москвой нужно изучать сквозь призму сегодняшних действий Вашингтона в отношении международных договоров и его боданий с Пекином. Вот почему реакция России на этот «дружественный блеф» президента США будет более чем сдержанной. И так будет продолжаться до тех пор, пока Америка не перестанет угрожать всему миру своими односторонними действиями.