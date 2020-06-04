Дуров назвал число пользователей Telegram в России

Москва, 4 июня. В России 30 миллионов человек пользуются Telegram. Об этом заявил его основатель Павел Дуров, отметив, что разблокировка мессенджера в стране могла бы положительно сказаться на ее инновационном развитии и национальной безопасности.

«Не так давно депутаты Государственной думы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили разблокировать Telegram в России. Приветствую эту инициативу. Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны», — сообщил он на своем канале в мессенджере.

Дуров написал, что более двух лет назад мессенджер попал под блокировку «под эгидой борьбы с терроризмом», и хотя разработчики уже в то время «не питали симпатии к террористам», с того момента они «проделали большой путь по преодолению этих угроз».

По его словам, специалисты усовершенствовали методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды и разработали механизмы, позволяющие предотвращать теракты по всему миру.

Со ссылкой на опыт работы мессенджера в десятках стран на протяжении последних шести лет Дуров заявил, что борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не являются взаимоисключаемыми.

«Надеюсь, что учет мировой практики и специфики современных технологий поможет российским законодателям совместить эти две задачи. Со своей стороны буду продолжать поддерживать подобные инициативы», — резюмировал создатель Telegram.

Ранее Тумусов и Ионин выступили с инициативой прекратить блокировку Telegram, начатую в апреле 2018 года, поскольку он является одним из сервисов, который информирует население о коронавирусе. Соответствующий законопроект депутаты направили на рассмотрение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и в Минкомсвязи России.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев оценил предложение парламентариев. По его мнению, сама по себе идея является прекрасной: «выступить с законодательной инициативой и решить ту проблему, которую сами депутаты и создали», но Telegram блокируется по решению суда. Как его смогут обойти инициаторы — не ясно.

Мариничев считает, что парламентариям следовало бы покаяться, посыпать голову пеплом и сказать, что они были неправы, передает НСН.