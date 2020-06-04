Глава Роспотребнадзора заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет

Москва, 4 июня. Вакцина от коронавирусной инфекции не будет единой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на онлайн-дискуссии в клубе «Валдай». По ее словам, появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.

«Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп», — сказала Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, озвучивать сроки появления вакцины от коронавируса пока что рано.

Министерство обороны России планирует испытать вакцину от коронавируса на добровольцах. Первая группа, прибывавшая в 48-ой Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, приступила к подготовке к проведению эксперимента.

Также стало известно, что лекарственный препарат «Авифавир», предназначенный для лечения коронавируса, получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения России.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом по состоянию на 4 июня, в России выявлено 441 108 случаев COVID-19. За все время пандемии от инфекции умерли 5384 человека, выздоровели почти 205 тысяч пациентов, указал Infox.ru.