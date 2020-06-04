Советник главы ЛНР призвал Париж и Берлин оценить отказ Киева выполнять Минские соглашения

Украина отказывается от международно признанного способа прекращения кровопролития и урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Позиция Киева

Украина отказывается выполнять Минские соглашения. Воодушевленный поездкой в Берлин министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба разразился объемным постом в Facebook, где изложил не только свою официальную точку зрения, но и точку зрения руководства Украины по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе и выполнения Украиной Минских соглашений.

Кулеба заявляет, что Украина отказывается от выполнения целого ряда пунктов Минских соглашений. Следовательно, отказывается от выполнения всего пакета Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Мирошник призывает гарантов Минских соглашений в лице Германии, Франции и России обратить на это внимание, а также официальных международных посредников в лице ОБСЕ, Совета Безопасности ООН, принявшего Резолюцию №2202, которая «одобряет Комплекс мер по выполнению Минских соглашений».

Отказ от прямого диалога

В своем сообщении Кулеба пишет, что Киев не пойдет на прямой диалог с «оккупационными администрациями» республик Донбасса.

«Во-первых, в Минских соглашениях нет никаких «оккупационных администраций». Это вообще не лексика Минских соглашений. Во-вторых, комплекс мер предполагает принятие Украиной законов по политическому урегулированию «в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трехсторонней Контактной группы». Господин Кулеба в своем посте имел в виду именно этот «диалог», потому что другого там просто нет. Следовательно, Украина сразу нарушает пункты 9, 11 и 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», — пояснил Родион Мирошник.

По словам политика, без «прямого диалога» нет выполнения первого пункта — «прекращение огня», второго пункта — «отвод вооружений», нет выполнения шестого пункта — «обмен всех заложников… на основе принципа «всех на всех», нет выполнения девятого пункта — «контроль над границей», нет выполнения пункта 11 — «конституционная реформа… с учетом особенностей отдельных районов».

«Да практически ничего нет, если нет прямого диалога сторон конфликта, которые указаны в пункте два все того же Комплекса мер», — обратил внимание Мирошник.

Вопрос границы и особый статус

Кроме того, Дмитрий Кулеба отметил в сообщении, что Украина «не будет уступать вопросу о границе». Таким образом, заметил советник главы ЛНР, официальный Киев отказывается от условий девятого пункта: «Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования».

И напоследок Кулеба подчеркнул, что Украина «никогда не пойдет ни на какие особые статусы». Родион Мирошник обвинил украинского министра в нарушении четвертого пункта, который содержит требование «начать диалог… в соответствии с украинским законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

«Украина нарушает пункт 11, который требует «Проведение конституционной реформы в Украине… предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов… а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей». Нарушает пункт 12, который предполагает проведение местных выборов только «на основании Закона Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — перечисляет нарушения Киева советник главы ЛНР.

Мирошник: Украину необходимо осудить

По мнению Мирошника, опубликовав свое послание, Кулеба также нарушает и второй пункт документа «Совместно согласованные итоги парижского саммита «нормандского формата» от 9 декабря 2019 года, где говорится о «согласовании в «нормандском формате» и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления — особого статуса Отдельных районов Донецкой и Луганской областей…».

«9 декабря [президент Украины Владимир] Зеленский в Париже согласовал этот документ, в котором, в частности, сказано, что все стороны переговоров в «нормандском формате» и в том числе Украина, считают Минские соглашения основой для работы «нормандского формата» и «привержены их полному выполнению», но министр Кулеба отказался и от этого пункта. Выглядит очень по-украински: президент согласовал, а министр выполнять отказывается!» — добавил Мирошник.

По мнению советника главы ЛНР, на этом основании и руководители стран-гарантов, и международные посредники в лице ОБСЕ, участники этой организации, и Совет Безопасности ООН должны дать оценку вполне официальному заявлению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

«А после этого задуматься о мерах, которые должны быть применены к Украине. Она напрямую отказывается от выполнения своих международных обязательств. Соответственно, от международно признанного способа прекращения кровопролития и урегулирования конфликта в Донбассе», — заключил Родион Мирошник.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.