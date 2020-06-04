LIVE: Полицейское насилие и погромы в США. Линчуют ли в Америке негров?

Ежегодно от рук полицейских в США погибает около тысячи человек. Жестокость американской полиции по отношению к чернокожим гражданам вызывает большой общественный резонанс, массовые акции, бунты и беспорядки. Поводом для массовых акций и погромов на этот раз стала чудовищная смерть Джорджа Флойда.

В рамках нашего эфира мы обсудим, как защитить права и свободы американцев. Есть ли в США расовая дискриминация? Насколько адекватно на акции протеста реагируют силовые ведомства? Почему полицейский беспредел стал нормой для Соединенных Штатов? Нужна ли американским властям помощь России в наведении законного порядка?

На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — социологи, экономисты, журналисты, чиновники и политики.

Присоединяйтесь к обсуждению!