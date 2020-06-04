Эксперты считают важным прекращение военного вмешательства Турции в Ливию

Турция является главным союзником так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, и прекращение этого «сотрудничества» серьезно повлияло бы на развитие ситуации в регионе. Однако то, что турецкие власти прекратят оказывать военную поддержку триполитанскому режиму, крайне маловероятно, так как у Анкары серьезные амбиции в этой стране. Об этом заявил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

Таким образом собеседник агентства прокомментировал выдвинутые Комитетом обороны и национальной безопасности Ливии условия, необходимые для возобновления переговорного процесса по мирному урегулированию внутриливийского кризиса. По словам представителей комитета, обязательными требованиями для возвращения к диалогу являются разоружение всех незаконных группировок ПНС Ливии, а также вывод с территории североафриканского государства сирийских террористов-наемников и турецких интервентов, воюющих на стороне триполитанского режима.

Турция просто так не оставит Ливию

При этом разоружение захвативших Триполи бандформирований, согласно условиям ливийского Комитета обороны и Национальной безопасности, должно осуществляться под контролем международного сообщества. Только таким образом, уверены в комитете, можно будет заложить основу для дальнейших переговоров. По словам эксперта, власти Турции, скорее всего, ни за что не перестанут поставлять вооружение боевикам Файеза Сарраджа и перебрасывать сирийских наемником из Идлиба, так как это противоречило бы турецким интересам в Средиземном море и Северной Африке.

«Естественно, сейчас главную поддержку Правительству национального согласия Ливии оказывает Турция и ее вооруженные силы, которые в том числе обеспечивают переправление наемников для участия в боевых действиях на стороне формирований триполитанского «правительства». Безусловно, заявление представителей Восточного ливийского правительства является объективным. Другое дело, что такое развитие событий маловероятно на сегодняшний день. Об этом даже сложно рассуждать, поскольку для Анкары крайне важно сохранить свое присутствие в Ливии, сохранить «правительство» в Триполи и обеспечить себе надежный плацдарм для продвижения своих интересов в Средиземноморском регионе и продолжения буровых работ у побережья Ливии», — констатировал Фитин.

Агрессия Турции препятствует переговорам

В свою очередь эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов согласился с тем, что условия, выдвинутые Комитетом обороны и Национальной безопасности Ливии, являются обоснованными и закономерными, поскольку без этого просто невозможно рассматривать вопрос дальнейшего мирного урегулирования затяжного ливийского кризиса.

«Такое требование действительно является обоснованным, здесь добавить ничего не возможно», — резюмировал аналитик.

Напомним, несмотря на запрет Организации Объединенных Наций (ООН) на поставку любых типов вооружений в Ливию, Турция продолжает снабжать террористические группировки ПНС в Триполи современным оружием и боевой техникой, по большей части ударными беспилотниками. Также Анкара не прекращает переброску на ливийскую территорию джихадистов-наемников, завербованных в сирийском Идлибе для пополнения живой силой рядов бандформирований ПНС.

Ранее ФАН рассказывал о продолжающейся агрессии Турции в Ливии, которая подрывает инициативы по мирному политическому урегулированию, предложенные международным сообществом по итогам берлинской конференции.