Леонков рассказал о причинах беспокойства Запада из-за подлодок проекта «Борей-А»

Американское издание Military Watch удостоило высокой оценки эффективность субмарин проекта «Борей-А». Обратить внимание на подлодки этого класса журналистов США заставил факт поступления на вооружение ВМФ РФ подводного ракетного крейсера «Князь Владимир».

О том, почему американские специалисты уделяют самое пристальное внимание таким субмаринам, в интервью Baltnews рассказал военный эксперт Алексей Леонков. «Князь Владимир» в данном случае и вовсе стоит особняком, в силу весьма существенных отличий от других подлодок проекта 955 «Борей».

В первую очередь, в глаза бросаются изменения, касающиеся внешнего вида ракетоносца. «Князь Владимир», являясь первой субмариной проекта «Борей-А», лишился так называемого горба — выступа над шахтами, из которых осуществляют пуск ракет. Конструкторам удалось более компактно разместить снаряды в корпусе, благодаря чему гидроакустические характеристики стали еще лучше. Другими словами, подводная лодка стала менее заметной для радаров противника, пояснил специалист.

К достоинствам «Князя Владимира» следует отнести и бортовую информационную управляющую автоматизированную систему. Ее наличие делает возможным управление такой большой подлодкой экипажем численностью 107 человек. Однако «вишенкой на торте» эксперт считает вооружение «Борея-А». Речь идет о ракетах «Булава», запуск которых происходит по принципу сухого старта. Такой подход позволяет субмарине не показываться на поверхности воды, что делает пуск снаряда полной неожиданностью для врага.

«Мало того, что нужно найти эту подводную лодку, так еще обнаружить ее во время старта, скорее всего, вероятному противнику не удастся. Это, кстати, отмечают сами американцы, потому что их возможности по обнаружению наших подводных лодок с каждым годом все тают и тают. И это вызывает у них повышенное беспокойство», — резюмировал Леонков.

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ принял на вооружение подводную лодку проекта 955А «Князь Владимир». Субмарина пополнила ряды подводных крейсеров Северного флота.