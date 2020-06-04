Сирия, 4 июня. Военные РФ доставили гумпомощь жителям населенных пунктов Аль-Маликия и Каср ад-Диб в Хасаке. Турция намеревается развернуть два новых наблюдательных поста в Идлибе. «Хашд Шааби» обнаружили заминированный автомобиль в иракском Салах эд-Дине, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: проводят зачистку местности в пригородах Алеппо Кафр Хамра и Лерамун; ведут перестрелки с террористами у административной границы между Хамой и Идлибом.

ВС Турции: направили очередной военный конвой в Идлиб для строительства двух новых наблюдательных постов.

Российская военная полиция: завершила патрулирование в приграничных с Ираком районах Хасаки.

ВС Ирака: заявили о поимке двух пособников террористов ИГ1 в провинции Аль-Анбар.

«Хашд Шааби»: обнаружили заминированный автомобиль в иракском Салах эд-Дине.

Провинция Алеппо

В окрестностях административного центра провинции завершился новый этап работ по разминированию. Согласно данным новостного портала Al Nour, сирийские военные ликвидировали следы военного присутствия террористов в пригородах Кафр Хамра и Лерамун в период с 9.00 до 16.00. О числе выявленных СВУ не сообщается.

Напомним, город Алеппо и прилегающие к нему территории полностью перешли под контроль Сирийской Арабской Армии (САА) в феврале. Тем не менее ввиду большого количества мин и боеприпасов, оставленных террористами, работы по их уничтожению все еще продолжаются.

Провинция Идлиб

На территорию Идлиба прибыл еще один военный конвой ВС Турции. Около 30 грузовиков со стройматериалами пересекли границу через пограничный переход «Кафр-Лусин» на северо-западе региона.

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что турецкие военные собираются развернуть два новых наблюдательных поста вдоль трассы М4 неподалеку от поселений Бсанкуль и Урум аль-Джауз. О целях строительства дополнительных контрольно-пропускных пунктов ничего неизвестно. Таким образом, число турецких КПП в зоне «Большого Идлиба» продолжает неуклонно расти.

Тем временем на северо-западе соседней провинции Хама возобновились перестрелки на линии разграничения Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиков незаконных бандформирований, выступающих на стороне группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Хасака

В Хасаке завершилось патрулирование российской военной полиции, продолжавшееся несколько дней. Telegram-канал (rybar) передает, что сотрудники формирования выдвинулись из района населенного пункта Каср-Эд-Диб в сторону базы у города Камышлы. Как известно, военные полицейские РФ обследовали местность на границе с Ираком, а также доставили гуманитарный груз в населенные пункты Аль-Маликия и Каср ад-Диб. Наборы с продовольствием были распределены среди местных жителей. Напомним, накануне выполнению миссии пытались препятствовать американские солдаты, тем не менее конфликт был исчерпан после переговоров сторон. Отмечается, что цели патруля удалось выполнить в полном объеме.

Ирак

Вооруженные силы Ирака заявили о проведении спецоперации, направленной на поимку террористов так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1, в провинции Аль-Анбар, граничащей с сирийским Дейр-эз-Зором. По информации Telegram-канала (rybar), в результате обысков в окрестностях города Аль-Фаллуджа по подозрению в сотрудничестве с террористами были задержаны два человека.

Между тем в провинции Салах Эд-Дин был предотвращен взрыв. Тот же источник передает, что 51-я и 56-я бригады ополченческого формирования «Хашд Шааби» обнаружили заминированный автомобиль в районе Вади аль-Гаррадж на северо-востоке региона. Предполагается, что к попытке организации взрыва имеют отношение члены подпольных групп ИГИЛ1. Напомним, бывший премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявлял о полной зачистке территорий страны от джихадистов ИГ еще в конце 2017 года, однако боевики до сих пор продолжают осуществлять террористическую деятельность в составе «спящих ячеек».

1 Организация запрещена на территории РФ.