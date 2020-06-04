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Сирия новости 4 июня 16.30: Турция разместит еще 2 КПП в Идлибе, жители Хасаки получили гумпомощь от РФ вопреки провокациям США

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Гумпомощь РФ

Сирия, 4 июня. Военные РФ доставили гумпомощь жителям населенных пунктов Аль-Маликия и Каср ад-Диб в Хасаке. Турция намеревается развернуть два новых наблюдательных поста в Идлибе. «Хашд Шааби» обнаружили заминированный автомобиль в иракском Салах эд-Дине, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: проводят зачистку местности в пригородах Алеппо Кафр Хамра и Лерамун; ведут перестрелки с террористами у административной границы между Хамой и Идлибом.

ВС Турции: направили очередной военный конвой в Идлиб для строительства двух новых наблюдательных постов.

Российская военная полиция: завершила патрулирование в приграничных с Ираком районах Хасаки.  

ВС Ирака: заявили о поимке двух пособников террористов ИГ1 в провинции Аль-Анбар.

«Хашд Шааби»: обнаружили заминированный автомобиль в иракском Салах эд-Дине.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

В окрестностях административного центра провинции завершился новый этап работ по разминированию. Согласно данным новостного портала Al Nour, сирийские военные ликвидировали следы военного присутствия террористов в пригородах Кафр Хамра и Лерамун в период с 9.00 до 16.00. О числе выявленных СВУ не сообщается.

Напомним, город Алеппо и прилегающие к нему территории полностью перешли под контроль Сирийской Арабской Армии (САА) в феврале. Тем не менее ввиду большого количества мин и боеприпасов, оставленных террористами, работы по их уничтожению все еще продолжаются.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

На территорию Идлиба прибыл еще один военный конвой ВС Турции. Около 30 грузовиков со стройматериалами пересекли границу через пограничный переход «Кафр-Лусин» на северо-западе региона.

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что турецкие военные собираются развернуть два новых наблюдательных поста вдоль трассы М4 неподалеку от поселений Бсанкуль и Урум аль-Джауз. О целях строительства дополнительных контрольно-пропускных пунктов ничего неизвестно. Таким образом, число турецких КПП в зоне «Большого Идлиба» продолжает неуклонно расти.

Тем временем на северо-западе соседней провинции Хама возобновились перестрелки на линии разграничения Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиков незаконных бандформирований, выступающих на стороне группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

В Хасаке завершилось патрулирование российской военной полиции, продолжавшееся несколько дней. Telegram-канал (rybar) передает, что сотрудники формирования выдвинулись из района населенного пункта Каср-Эд-Диб в сторону базы у города Камышлы. Как известно, военные полицейские РФ обследовали местность на границе с Ираком, а также доставили гуманитарный груз в населенные пункты Аль-Маликия и Каср ад-Диб. Наборы с продовольствием были распределены среди местных жителей. Напомним, накануне выполнению миссии пытались препятствовать американские солдаты, тем не менее конфликт был исчерпан после переговоров сторон. Отмечается, что цели патруля удалось выполнить в полном объеме.

Ирак

Карта военных действий — Ирак

Вооруженные силы Ирака заявили о проведении спецоперации, направленной на поимку террористов так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1, в провинции Аль-Анбар, граничащей с сирийским Дейр-эз-Зором. По информации Telegram-канала (rybar), в результате обысков в окрестностях города Аль-Фаллуджа по подозрению в сотрудничестве с террористами были задержаны два человека.

Между тем в провинции Салах Эд-Дин был предотвращен взрыв. Тот же источник передает, что 51-я и 56-я бригады ополченческого формирования «Хашд Шааби» обнаружили заминированный автомобиль в районе Вади аль-Гаррадж на северо-востоке региона. Предполагается, что к попытке организации взрыва имеют отношение члены подпольных групп ИГИЛ1. Напомним, бывший премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявлял о полной зачистке территорий страны от джихадистов ИГ еще в конце 2017 года, однако боевики до сих пор продолжают осуществлять террористическую деятельность в составе «спящих ячеек».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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