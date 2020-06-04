Путин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Москва, 4 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ улучшается, но нужно тщательно отслеживать обстановку в каждом регионе.

На совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в четверг глава российского государств заметил, что необходимо реагировать на любые изменения в регионах страны. По словам Владимира Путина, последние месяцы на площадке Совбеза повышенное внимание было уделено вопросам борьбы с эпидемией коронавируса.

«Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается. Но, как уже говорил, нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе и оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию», — сказал Владимир Путин.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-19 во всем мире. В РФ были приняты меры для предотвращения распространения вируса. Власти регионов приняли решение закрыть развлекательные центры, кинотеатры, бары и рестораны. Школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение, а многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Сейчас региональные власти поэтапно снимают ограничения.