Начальника цеха ТЭЦ-3 в Норильске арестовали. События дня. ФАН-ТВ

Начальник цеха ТЭЦ в Норильске арестован до 31 июля Начальник цеха ТЭЦ в Норильске, где произошел разлив топлива, арестован до 31 июля. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за несвоевременного оповещения о разливе нефтепродуктов в Норильске. Расследование продолжается. Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 на окраине Норильска из-за разгерметизации одного из резервуаров, вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Значительная часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. На территории края введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Топливо после удаления из рек разместят в специальных емкостях с их последующей очисткой от воды. В Росприроднадзоре отмечают, что будут следить за утилизацией нефтепродуктов и за полным восстановлением экосреды. Для устранения последствий чрезвычайной ситуации в Красноярский край направлены спасатели МЧС из Новосибирской области. Сто человек отправлены в Норильск спецбортом ИЛ-79. В их распоряжении современная спасательная техника — плавсредства и мотопомпы, палаточный городок и необходимые средства жизнеобеспечения.

Роман Головченко назначен главой кабмина Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового премьер-министра. Им стал глава государственного военно-промышленного комитета республики Роман Головченко. В его трудовой биографии: работа в секретариате Совета безопасности, генеральной прокуратуре, администрации белорусского президента. Лукашенко, в свою очередь, отметил, что не имеет претензий к занимавшему пост главы правительства Сергею Румасу, но приветствует его желание заниматься бизнесом. Добавлю также, что состоялся телефонный разговор Михаила Мишустина с Сергеем Румасом. Глава кабмина России поблагодарил его за конструктивное взаимодействие в двустороннем формате, плодотворную совместную работу в рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Военных-добровольцев исследуют перед вакцинацией Первая группа военных добровольцев прошла обследования для испытания вакцины от коронавируса. Эксперимент будут проводить на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института. Окончательный состав группы должны определить сегодня. Ежесуточное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России на протяжении вот уже двадцати дней не превышает десяти тысяч. За последние сутки в нашей стране выявлено 8 831 случай коронавируса. Почти столько же человек выздоровело. По-прежнему в регионах-лидерах по количеству инфицированных: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, следом идут Нижегородская и Свердловская области.