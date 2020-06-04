Путин поручил оказать помощь Забайкалью в борьбе с коронавирусом

Москва, 4 июня. Президент РФ Владимир Путин поручил оперативно помочь Забайкальскому краю, где растет заболеваемость коронавирусом.

«Динамика там пока сложная и с учетом этого нужно максимально быстро помочь региону, и прежде всего, конечно, речь идет о возможностях системы здравоохранения», — подчеркнул он в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности.

В частности, глава государства поручил развернуть в этом субъекте военный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19.

«Прошу министра обороны незамедлительно приступить и к развертыванию соответствующих структур, госпиталя в данном случае в Забайкалье», — подчеркнул президент.

Вместе с тем, Путин отметил, что в целом по стране ситуация с заболеваемостью стабилизируется, но крайне важно постоянно мониторить обстановку в каждом отдельном регионе, и в случае изменения положения дел реагировать на это незамедлительно.

По данным Роспотребнадзора, с начала эпидемии в Забайкальском крае было выявлено 1257 случаев COVID-19, 708 из них выздоровели, 24 — скончались.

Напомним, в середине мае глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров в 15 регионах для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Они были возведены на фондах военных госпиталей. По словам Шойгу, эти центры позволят одновременно оказывать медпомощь 1600 пациентам с COVID-19.