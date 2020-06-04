Японцы ответили политологу, призвавшему «забрать» у России Курильские острова

Токио, 4 июня. Интернет-пользователи Японии вразумили популярного японского журналиста и политолога Юкио Касияму, призвавшего забрать у России четыре острова Южно-Курильской гряды.

В опубликованной изданием Wedge Infinity статье политолог рассуждает на тему принадлежности Курил. Касияма напомнил, что два года назад в Токио был сформулирован четкий принципиальный подход к территориальной проблеме — Россия должна «отдать» Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. Сейчас Япония изменила пожелания и мечтает вернуть только два острова — Шикотан и Хабомаи. Впрочем, как считает политолог, Москва по-прежнему занимает свою позицию — эксперт привел слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, что «пока Япония не признает Южные Курилы за Россией», дальнейшие переговоры невозможны.

«Легко на уступки российской стороне мы пойти не можем. Мы не можем отбрасывать в сторону важнейший признак любого государства — его территориальный суверенитет», — пишет журналист.

Касияма считает, что если пойти на уступки, то это станет сигналом для всего мира, что «можно оккупировать японские земли» и терпеливо ждать, когда Токио отступит от своих требований. В связи с этим журналист назвал «вредной и бесплодной» идеей Японии вернуть два острова и призвал к возвращению всех четырех островов.

Японцы, комментируя статью, подчеркнули, что Россия никогда не отдаст острова, и призвали не ныть по поводу российских островов.

«Хватит этого нытья!» — написал nori_fzr.

«Россия нам острова не вернет. Япония только и может, что причитать внутри страны и за рубежом, что «северные территории» принадлежат ей. Вот и все», — добавил Geraosan Haruko.

«Япония, проснись! Никогда Россия тебе острова не отдаст!» — констатировал hc850 able.

Напомним, у Японии есть территориальные претензии к России. Южная часть Курильских островов, в том числе Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи, является предметом спора между Москвой и Токио. Японская сторона утверждает, что эти острова принадлежат ей, Москва в свою очередь заявляет, что южные Курилы вошли в состав России по итогам Второй мировой войны.