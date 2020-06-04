Верховная рада поддержала увольнение Пристайко с поста вице-премьера по евроинтеграции

Киев, 4 июня. Верховная рада Украины поддержала увольнение Вадима Пристайко с поста вице-премьера страны по европейской и евроатлантической интеграции.

Голосование прошло в четверг. Пристайко занимал должность вице-премьера в течение трех месяцев, перед назначением на эту должность он возглавлял МИД Украины. Предполагается, что после увольнения Вадим Пристайко будет занимать пост посла страны в Великобритании.

Должность вице-премьера Украины, по решению Рады, займет Ольга Стефанишина — экс-директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции. Такие перестановки были одобрены парламентариями пропрезидентской фракции «Слуга народа». Как заметил глава партии Давид Арахамия, Пристайко и Стефанишина «меняются по обоюдному согласию».

Ранее Вадим Пристайко заявил, что расчеты официального Киева на международную изоляцию России не оправдались. По его словам, РФ могла бы нести потери от изоляции, однако лидеры западных стран нарушают эту политику. Пристайко добавил, что в настоящее время речь идет о смягчении позиции лидеров европейских стран. С его точки зрения, Киеву нужно напоминать Западу о политике «изоляции», которая была введена после воссоединения Крыма с Россией. При этом Вадим Пристайко допустил, что курсу на изоляцию РФ пришел конец.