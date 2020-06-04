Вострецов назвал участие Лаврова в переговорах с ПНС Ливии четким и однозначным сигналом

Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов высоко оценил работу российского МИД в переговорах с представителями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом Вострецов заявил в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН).

Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров вчера принял в Москве делегацию ПНС Ливии, представленную заместителем председателя Президентского совета, заместителем председателя ПНС Ахмедом Майтигом и главой МИД ПНС Мухаммедом Сиялой. В ходе переговоров стороны обсудили освобождение незаконно удерживаемых в Ливии российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что пленение российских граждан боевиками является главным препятствием в налаживании взаимодействия между ПНС Ливии и Россией.

Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов высоко оценил работу российского внешнеполитического ведомства в комментарии ФАН.

«Я считаю, что руководитель этого ведомства Сергей Лавров — один из самых, наверное, профессиональных и глубокоуважаемых министров в нашей стране и во всем мире. Человек крайне корректный и дипломатичный. Смена позиции нашего МИДа на более жесткую вполне ожидаема, потому что на том и строится дипломатия: люди всегда стараются договориться по-нормальному, если не получается — ведется более жесткий диалог. А если уж и этого недостаточно, тогда вступают другие рычаги. Вот и подождем, посмотрим», — рассуждает Вострецов.

Отметим, что в переговорах с представителями триполитанского правительства глава МИД РФ участвовал лично, не привлекая для этого специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова, как это было раньше.