Начальник цеха норильской ТЭЦ-3 арестован до 31 июля

Красноярск, 4 июня. Красноярский краевой суд арестовал начальника цеха на норильской ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов.

Об его аресте просило следствие. Суд удовлетворил ходатайство. Согласно вынесенному постановлению, Старостин арестован до 31 июля.

Ранее в СК РФ сообщили, что Старостин после задержания отказался давать показания. Его подозревают в халатности, приведшей к экологическому бедствию в Норильске. По версии следствия, Старостин не предпринял своевременных мер по информации о ЧС на ТЭЦ.

Помимо дела о халатности, после аварии было возбуждено три уголовных дела, которых потом объединили в одно производство. Расследование идет по статьям о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

Напомним, повреждение резервуара на норильской ТЭЦ-3 произошло 29 мая, это повлекло утечку почти 21 тонны нефтепродуктов в местный ручей и реку Амбарная. В Росприроднадзоре, ущерб от ЧП оценивают в десятки миллиардов долларов. На территории региона ввели режим ЧС федерального уровня.

В «Норникеле» считают, что повреждение резервуара произошло из-за того, что потепление в условиях вечной мерзлоты спровоцировало деформацию опор под топливными цистернами. Сегодня место происшествия осмотрели глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс.