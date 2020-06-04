Вице-премьер ПНС анонсировал заявление по похищенным социологам в Ливии

Москва, 4 июня. Ливийская генпрокуратура в ближайшие дни сделает «ясное заявление» по задержанным российским социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану. Об этом сообщил вице-премьер нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмед Майтиг.

В четверг, 4 июня, он рассказал, что провел в Москве встречи с представителями Минобороны РФ и «ведомств безопасности», а также пообещал заявление от генпрокуратуры Ливии о сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), которые в мае прошлого года были безосновательно задержаны и заключены в Ливийскую тюрьму Митига.

Накануне Майтиг сообщал, что он и другие представители ливийской делегации, среди которых был министр иностранных дел ПНС Мухаммед Тахир Сияла, провели переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его заместителем Михаилом Богдановым. В ходе обстоятельной беседы стороны обсудили развитие ситуации в Ливии и вокруг нее.

Глава МИД РФ напомнил о важности скорейшего прекращения боевых действий и организации переговорного процесса с участием всех политсил и общественных движений этого африканского государства. Кроме того, российская сторона акцентировала внимание на социологах. РФ поставила жесткий ультиматум: любые сближения с ПНС возможны только после освобождения россиян.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан были задержаны в Триполи в мае 2019 года во время рабочей поездки. С тех пор их незаконно удерживают в частной тюрьме Митига, которая принадлежит боевикам RADA. Эта группировка входит в состав «МВД» так называемого ПНС Ливии, руководство которого при этом отрицает свою причастность к незаконному удержанию граждан РФ. Боевики RADA занимаются похищением людей с целью получения выкупа, а часть своих жертв перепродают в рабство.