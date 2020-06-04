Спутники российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Купол» позволяют привести комплексы воздушно-космической обороны РФ в боевую готовность для ответного удара по противнику. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе РФ, система «Купол» включает в себя четыре спутника типа «Тундра» и позволяет непрерывно следить за территорией США на предмет запусков баллистических ракет. С запуском 22 мая с космодрома «Плесецк» четвертого космического аппарата типа «Тундра» систему удалось довести до минимального штатного состава.

В оснащение спутников «Тундра» входят новейшие инфракрасные приборы наблюдения, которые позволяют максимально точно фиксировать запуски ракет. Отмечается, что космические аппараты «способны отслеживать траектории полета баллистических ракет и в автоматическом режиме прогнозировать зоны падения их боевых блоков». Все четыре «Тундры» вращаются вокруг Земли по высокоэллиптическим орбитам на высоте более 35 тысяч километров.

Как пояснил главный редактор военного журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков, эта система предупреждения о ракетном запуске была модернизирована и заменила свою предшественницу «Око».

«Старые спутники системы «Око» отслужили свое на орбите, и их поменяли на новые аппараты «Тундра», которые работают совместно с радиолокационными системами дальнего обнаружения «Воронеж» и «Дарьял». Эти станции позволяют видеть все, что творится в воздушном и космическом пространстве на удалении 6000 км, но первыми засекают запуск баллистических ракет спутники. Они могут фиксировать запуск ракет не только на поверхности [земли], но и над морской гладью океана, — рассказал Леонков в комментарии ФАН.

Система «Купол» также разработана с учетом формирования алгоритма ответно-встречного удара по противнику, говорит военный эксперт.

«Мы видим, как стартуют эти ракеты, и определяем точки старта. В ходе анализа спутники рассчитывают траекторию полета ракет и могут понять, одиночная или групповая цель. Также вычисляются места поражения для того, чтобы сформировать алгоритм запуска нашего ответного удара, и привести комплексы воздушно-космической обороны в боевую готовность. Тогда можно начать отрабатывать по этим баллистическим ракетам системами противоракетного оружия, а потом комплексами ПВО, которые тоже сбивают такие цели», — отметил собеседник ФАН.

Создание такого рода систем очень актуально и важно для России, когда уровень безопасности в мире понизился, утверждает Леонков. По его словам, велика угроза применения ядерного оружия со стороны США.

«Если читать доктринальные документы США, которые касаются ядерной безопасности, то опасность не миновала. Американцы в годы холодной войны имели доктрину ответного удара, а потом она была заменена на ответно-встречный удар. Сейчас в США рассматривают вопрос о превентивном ударе. Власти Америки дают себе право наносить ядерный удар в тех случаях, которые они считают опасными для собственной национальной безопасности, а также безопасности союзников и партнеров. При этом нанесение ядерного удара США делят на два вида. Один из них — это локальный ядерный удар с зарядами малой мощности от 5 до 10 килотонн. Он может быть применен за счет использования крылатых и баллистических ракет. Второй вариант — это полномасштабная ядерная война, — заявил собеседник ФАН.

Если посмотреть, какую политику проводит администрация США, то видно, как разрываются договора, которые позволяли регулировать систему безопасности мира, замечает Леонков.

«Речь идет о договоре о ракетах о средней и меньшей дальности, который перестал существовать в 2019 году. Недавно США вышли из Договора по открытому небу, позволявшему определять, что стороны не готовятся к войне. Следующим договором, который может быть расторгнут, является соглашение о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)», — добавил он.

Напомним, в 2021 году закачивается действие договора СНВ-3. После выхода США из договоров по противоракетной обороне и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности СНВ-3 остается единственным стратегическим документом в этой сфере между Москвой и Вашингтоном. Он регулирует меры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Вашингтон намерен расширить его на новые вооружения, а также включить в него Китай. Однако Пекин уже ответил, что не заинтересован в подобных переговорах.

21 мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из Договора по открытому небу (ДОН). Власти США обвинили Россию в якобы нарушении условий соглашения. Конгрессмены-демократы из комитета по иностранным делам Палаты представителей США осудили «безрассудный» выход из ДОН.