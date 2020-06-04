Новый сервис «Клипы» появился в социальной сети «ВКонтакте»

Москва, 4 июня. Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый сервис «Клипы», передает пресс-служба компании.

«Клипы» представляют собой бесконечную ленту коротких вертикальных видео. Ролики могут быть не только музыкальными и затрагивать самые различные темы: от хобби и образования до развлечений.

Инструменты сервиса позволяют каждому пользователю создавать контент на околопрофессиональном уровне. Для этого не потребуются специальные навыки и дорогостоящее оборудование, передает RT.

Управление съемкой ведется при помощи AR-механик. Чтобы включить запись или эффект, необходимо совершить специальный жест.

«Для этого мы объединили технологии глубокого машинного обучения и классического компьютерного зрения, а также оптимизировали работу алгоритмов на графических ускорителях мобильных устройств», — пояснила глава контентной платформы «ВКонтакте» Марина Краснова.

Предполагается, что новый сервис даст возможность любому пользователю производить вирусный контент и бороться за внимание публики наравне с профессиональными блогерами.

В ближайшие дни «Клипы» появятся в мобильном приложении. Свои ролики при помощи сервиса уже записали Павел Воля, Екатерина Варнава, Филипп Киркоров, Илья Соболев, сообщает телеканал «360».