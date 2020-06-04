Канадские ученые раскрыли причину внезапного ожирения

Квебек, 4 июня. Специалисты из Канады назвали внезапную причину ожирения. Ученые считают, что снизить вес поможет употребление сыра.

Сотрудники Университета Лаваля утверждают, что люди начинают толстеть по причине нехватки кальция в организме. Соединения кальция считаются одними из важнейших веществ для организма человека. Дефицит этого элемента побуждает человека потреблять больше пищи.

Итогами становятся набор веса, повышение уровня холестерина в крови, возрастает риск возникновения проблем с сердцем. Всего этого можно избежать, если употреблять больше сыра, считают специалисты, пишет «Царьград».

Ранее ученые выяснили, что лишние килограммы могут появляться из-за психологических установок.

Есть такое понятие, как эмоциональное переедание, когда девушки начинают «заедать стресс», потребляя большое количество калорийной пищи: сладкое, мороженое.

Специалисты утверждают, что депрессия и набор веса взаимосвязаны. Нередко депрессивное состояние приводит в будущем к ожирению. Результаты исследования показали, что именно люди с избыточным весом наиболее часто подвержены депрессии.

Подсчет калорий, жесткость к себе в плане питания, изнурительные тренировки иногда приводят к тому, что мозг запускает в организме «режим выживания» — происходит блокировка попыток похудеть.