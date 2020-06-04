Сябитова рассказала, как в условиях пандемии снимается шоу «Давай поженимся!»

Известная российская телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила, что программа «Давай поженимся!» снимается в прежнем режиме. При этом в студии очень строго соблюдаются все противовирусные меры безопасности из-за пандемии COVID-19.

Одна из трех «хозяек» популярного развлекательного брачного шоу, выходящего на Первом канале, призналась в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, что существенных изменений в ее съемочном процессе не произошло.

— Роза, за последние несколько месяцев жизнь россиян кардинально изменилась. Произошли ли перемены в вашем рабочем процессе?

— У нас все в обычном режиме — работаем. Мы, к слову, снимались и в куда более сложный период [пандемии]. Понимали, что это, в общем-то, определенная необходимость. Это наша работа, прежде всего. Во-вторых, людям в такое нелегкое время нужно смотреть интересные программы. Шоу должно продолжаться, что бы ни происходило! Назовем это так. Поэтому по-прежнему снимаемся.

— Наверное, в съемочный процесс все же были внесены определенные коррективы?

— У нас все очень хорошо организовано, в чем большая заслуга многих людей. И операторов, и тех, кто помогает готовиться к программе, — я имею в виду стилистов и администраторов, которые быстро реагируют на наши просьбы, возникающие во время подготовки к съемкам. Что-то быстро заменить, принести, там, маску... Подготовительный этап во многом определяет саму съемку, саму передачу, от этого многое зависит.

Работа всей нашей команды эффективна. И самое главное — существует необходимый психологический настрой. Потому что, когда тебе страшно, — а я реально говорю, что мне страшно, ведь есть то, что нельзя контролировать. Хотя сейчас-то уже более спокойно отношусь ко всему происходящему, чем в первое время.

— Вы или Лариса Гузеева как-то изменились за эти месяцы?

— Знаете, мы стали такие вежливые (смеется). Ну, мы и раньше были вежливыми, просто внимания на это не обращали. Сейчас вот я сразу всех предупреждаю: «Вы меня заранее простите, если вдруг повышу на вас голос по какой-то причине, и не обижайтесь. Вы же хорошо понимаете, с чем это связано».

— Наверняка в студии соблюдаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить возможного заражения новой коронавирусной инфекцией?

— Лично я немножко побаиваюсь этого, конечно, но выполняю все инструкции. Мы выдерживаем все нужные расстояния, я там чуть ли не с метром хожу (смеется).

А вообще, выполняю целый ритуал. Выхожу из машины уже в маске и перчатках. У меня есть специальный пакетик с ватными палочками. В студии же пыль кругом, и иногда хочется потереть, почесать нос. А руками нельзя, мы все боимся! Поэтому я вот так приспособилась. Заворачиваю эти палочки в дезинфицирующую медицинскую салфетку.

Замечу, что гости — невесты, женихи — сидят у нас по обе стороны. Но у Ларисы всегда один человек постоянно находится. А у меня все время происходит смена караула. И они забываются, нарушают дистанцию, когда идут в свою комнату. Поэтому я иногда сразу говорю им, чтобы подальше обходили стол (смеется).

Когда съемки программы заканчивается, у меня снова ритуал, только в обратном порядке. Все старые маски и перчатки выкидываются, а новые надеваются, — они у меня всегда с собой. И так, гуськом-гуськом, ухожу, чтобы ни с кем не соприкасаться (смеется).

— Не обнимаясь и не целуясь!?

— Что вы! Вообще, конечно, хорошо и правильно, что люди так расслабляются. Это как раз говорит о том, что мы все делаем для того, чтобы наши герои чувствовали себя так же, как и до пандемии. Порой пытаются ко мне подскочить: «Можно с вами сфотографироваться?» И у меня такой ужас в глазах! (смеется) Отвечаю: «А как вы себе это представляете? Вы в маске и я в маске! Как вы потом будете кому-то объяснять, с кем стоите?»

— Действительно. И как выходите из подобной ситуации?

— Знаете, народная мудрость и хитрость всегда присутствуют. Одна участница предложила один вариант, и я, в принципе, не против. Мы стоим друг от друга на расстоянии, примерно метрах в двух, и делаем так, чтобы было понятно, что все-таки это совместная история. Я руку поднимаю или отправляю воздушный поцелуй тому человеку, с кем фотографируюсь...

В общем, да, определенные сложности есть. Главное — быть бдительным, не нарушать этих мер, и все будет хорошо. Мне кажется, что снимать наше шоу нужно. Потому что телевидение — одна из возможностей для людей расслабиться, отдохнуть. На фоне всех этих новостей, конечно, все-таки хочется небольшого «расслабона». Поэтому нужно снимать интересное, креативное и веселое. И мы стараемся это делать! Такова уж нынешняя ситуация. Но мы и не такое еще переживали!

Ранее одна из участниц брачного шоу «Давай поженимся!» рассмешила ведущую Ларису Гузееву своим рассказом об отношениях с греческим мужчиной.