В Госдуме отреагировали на крупную переброску американских войск в Европу

Россия внимательно следит за проводимыми учениями блока НАТО. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Крупные учения

В Польше стартовали отложенные из-за пандемии нового типа коронавируса военные учения Defender Europe 2020. Они станут крупнейшими за последние 25 лет. Из-за океана прибудут около 20 тысяч американских солдат. К ним присоединятся еще девять тысяч военных США, которые уже дислоцированы в Европе.

Европейское командование США (EUCOM) ранее сообщило, что Пентагон приостановил учения из-за распространения коронавируса. Были отменены военные учения Swift Response, Saber Strike, Joint Warfighting Assessment и Dynamic Front.

До этого командование информировало, что Соединенные Штаты сокращают число задействованных в маневрах военных. Финальная часть Defender Europe, согласно планам, должна была состояться с 20 апреля по 20 мая на территории Германии, стран Прибалтики и Польши с участием 37 тысяч солдат из 18 государств.

«Конечно, эпидемия изменила наши планы, но главное, что мы молниеносно приспособились к существующей реальности. Войско польское ни на минуту не утратило своей боевой готовности», — заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, открывая военные учения на Дравском полигоне на северо-западе страны.

Призыв России

Как отметил Юрий Швыткин, Россия внимательно следит за учениями блока НАТО. И само желание альянса проводить их во время пандемии коронавируса в очередной раз подчеркивает стремление поддерживать напряженность в регионе.

«Учения в этом направлении (вблизи российских границ. — Прим. ФАН) у нас вызывают обеспокоенность и представляют опасность для государства. С нашей стороны предпринимаются все необходимые усилия для укрепления обороноспособности России на этих направлениях: в Балтике, Черном море», — пояснил Юрий Швыткин.

Он напомнил, что Москва предложила блоку НАТО ввести мораторий на проведение военных учений во время пандемии. Однако альянс не прислушался к призыву России.

«Я бы не стал говорить о том, что мы будем каким-то образом реагировать. Но в то же время все учения, которые у нас были запланированы, будут проводиться. Готовятся и Западный военный округ (группировка Балтийского флота), и командные учения Южного военного округа. Поэтому страны блока НАТО должны задуматься об обеспечении стабильности в данном регионе. Никто ни странам Балтии, ни Польше, ни другим государствам Европы не угрожает. Государствам НАТО стоит лучше направить усилия на восстановление экономики после пандемии», — заключил Юрий Швыткин.

Антироссийский элемент

Политолог Максим Жаров заметил, что подобные учения своих войск в Польше США проводят регулярно, поскольку им необходимо демонстрировать РФ и ЕС военное присутствие по периметру российских границ. Польша ныне является ключевым антироссийским элементом в Евросоюзе.

«Поэтому для нее демонстрация тесных союзнических отношений с США важна как еще одно свидетельство правильности антироссийского курса. К тому же в Польше скоро должны все же состояться отложенные ранее из-за эпидемии коронавируса президентские выборы. Электоральные позиции действующего президента Анджея Дуды за время эпидемии значительно ухудшились, теперь он может не победить в первом туре выборов. Поэтому совместные американо-польские учения — важный элемент внутренней политики Польши», — считает Жаров.

6 мая 2020 года два стратегических бомбардировщика B-1B из Южной Дакоты провели учебное бомбометание на полигоне в Эстонии. Швыткин посоветовал НАТО «не испытывать на прочность терпение» российских систем ПВО.