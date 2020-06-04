Милонов назвал ключевым вопрос пленных социологов в переговорах РФ и ПНС Ливии

Комментируя переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова с представителями так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Москве, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отметил, что с ПНС разговаривают потому, что триполитанское правительство держит российских граждан в заложниках.

Напомним, вчера Сергей Лавров принял в Москве делегацию ПНС Ливии в составе заместителя председателя Президентского совета, заместителя председателя ПНС Ахмеда Майтига и главы МИД ПНС Мухаммеда Сиялы. Представители триполитанского правительства обсудили с главой МИД РФ вопрос освобождения незаконно удерживаемых в Ливии российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана. В ходе переговоров Сергей Лавров акцентировал внимание на том, что нахождение россиян в Триполи — это главный камень преткновения во взаимоотношениях между ПНС Ливии и Россией. Условием налаживания взаимодействия между странами глава российского внешнеполитического ведомства назвал освобождение Шугалея и Суэйфана.

«С ними (ПНС Ливии — Прим. ФАН) разговаривают не потому, что они представляют какую-то официальную позицию Ливии, а потому что они держат наших граждан в заложниках. Как у них хватает совести, у этих бандитов? В плане заложников они ведут себя, как сомалийские пираты», — выразил свое возмущение депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) Милонов отметил, что ради освобождения российских граждан можно пойти на уступки в переговорах с представителями триполитанского правительства, но само по себе ПНС уже давно нелегитимно.

«Это ничего из себя не представляющий орган, который, по сути, является домом для всех террористов, съезжающихся туда (на территорию, подконтрольную ПНС Ливии — Прим. ФАН) со всего Ближнего Востока. И очень важно, чтобы они (ПНС Ливии — Прим. ФАН) понимали, что если их приняли и поговорили с ними, то только ради одной цели», — отмечает депутат Госдумы РФ.

Напомним, триполитанское правительство, возглавляемое Файезом Сарраджем, было сформировано в 2016 году в соответствии со Схиратскими соглашениями — мандат действия ПНС был ограничен двумя годами. За это время функционеры ПНС Ливии не только усугубили кризис в стране, но также ввели туда террористов и иностранных интервентов, представленных по большей части турецкими офицерами.

Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в Ливии в мае 2019 года боевиками ПНС, после чего их поместили в неофициальную тюрьму Митига, печально известную пытками в отношении узников и ненадлежащими условиями содержания. Официальных обвинений социологам до сих пор так и не было предъявлено.

«Надо понимать, что сейчас россияне держатся в заложниках не у каких-то самозванцев ливийских, а у марионеток, которые подчиняются Соединенным Штатам. Более адресно было бы говорить о представителях спецслужб США, о том, чтобы были освобождены наши ребята», — заключил собеседник ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о том, что Турция и США объединились в Ливии в информационной кампании против РФ — медиавойна ведется «грязными приемами», львиная часть которых состоит из сфабрикованных новостей о присутствии российского военного контингента в Ливии. Однако ни одного стоящего доказательства стороны не смогли привести, а все голословные обвинения были опровергнуты официальными лицами и журналистскими расследованиями.